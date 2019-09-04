Зюганов назвал задачу КПРФ на выборах 8 сентября

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задача КПРФ на предстоящих выборах 8 сентября - получить максимальную поддержку граждан, заявил председатель ЦК партии, руководитель парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов.

"Наша задача - максимально на этих выборах получить поддержку граждан... нам сейчас в последние дни надо отмобилизовать все свои возможности", - сказал Зюганов участникам брифинга.

Перед брифингом кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ провели шествие по Пушкинской площади и Тверской улице до здания Госдумы, в ходе которого распространяли агитационные материалы, посвященные предстоящим выборам.