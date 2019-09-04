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РИА Новости

Зюганов назвал задачу КПРФ на выборах 8 сентября

23:40 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задача КПРФ на предстоящих выборах 8 сентября - получить максимальную поддержку граждан, заявил председатель ЦК партии, руководитель парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов.
"Наша задача - максимально на этих выборах получить поддержку граждан... нам сейчас в последние дни надо отмобилизовать все свои возможности", - сказал Зюганов участникам брифинга.
Перед брифингом кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ провели шествие по Пушкинской площади и Тверской улице до здания Госдумы, в ходе которого распространяли агитационные материалы, посвященные предстоящим выборам.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
Вчера, 19:15РИА Новости
Выборы под контролем: наблюдатели-общественники готовы к работе 8 сентября
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Единый день голосования в РоссииКПРФГосдума РФМосковская городская думаГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
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