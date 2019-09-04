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РИА Новости

Обсуждение Brexit в Британии вышло за цивилизованные рамки, считают в Думе

23:00 04.09.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Дискуссия по теме Brexit в парламенте Великобритании далека от представлений о цивилизованном обсуждении, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
В среду палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС.
"Тематика Brexit будет и дальше лихорадить британское общество. Не исключено, что Борис Джонсон так и не добьется окончательного решения по Brexit... Как вообще происходило все обсуждение в парламенте, честно говоря, это далеко от наших представлений о цивилизованном обсуждении", - сказал РИА Новости Морозов.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
Вестминстерский дворец
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Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорей пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.
Премьер в ответ на действия парламентариев внес предложение о проведении внеочередных выборов в парламент 15 октября. Внеочередные выборы, как считают оппоненты премьера, позволят Джонсону "повесить" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев, одновременно дав премьеру шанс упрочить позиции Консервативной партии в парламенте и беспрепятственно вывести страну из ЕС без соглашения.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонГосдума РФЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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