Обсуждение Brexit в Британии вышло за цивилизованные рамки, считают в Думе

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Дискуссия по теме Brexit в парламенте Великобритании далека от представлений о цивилизованном обсуждении, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В среду палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС.

"Тематика Brexit будет и дальше лихорадить британское общество. Не исключено, что Борис Джонсон так и не добьется окончательного решения по Brexit... Как вообще происходило все обсуждение в парламенте, честно говоря, это далеко от наших представлений о цивилизованном обсуждении", - сказал РИА Новости Морозов.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорей пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.