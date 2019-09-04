Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" власти Ленобласти приобрели 15 пожарных автомашин повышенной проходимости и семь тракторов с навесным оборудованием.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду вручил ключи от новой спецтехники руководителям 12 лесничеств региона.

"Ленинградская область — лидер в России по лесовосстановлению, защите лесов от пожаров. Мы входим в первую десятку по отчислениям налогов от лесопользования. Нашим успехам способствует выстроенная в регионе система работы по защите лесов: внедрение системы телеметрии — раннего обнаружения пожаров, сети питомников по лесовосстановлению, работа с общественными экологическими организациями", - сказал Дрозденко на церемонии передачи ключей.

По его словам, одна из главных составляющих нашего успеха — создание сети лесных пожарных станций, оборудованных современной техникой. "Работа по обеспечению техникой ведется не первый год и будет продолжаться. Ежегодно мы приобретаем машин и оборудования на 100 миллионов рублей. В этом году, с условием финансирования по нацпроекту "Экология", сумма увеличится до 200 миллионов рублей", — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что новая техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и качество проведения лесовосстановительных работ, что увеличит объем сохраненных лесов.

В свою очередь, представитель пресс-службы обладминистрации добавил, что в 2019 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" заключены государственные контракты на поставку 131 единицы специализированной техники и оборудования на общую сумму 89,64 миллиона рублей. Среди закупок: пожарные автоцистерны, тягачи для трала, воздуходувки, мотопомпы, колесные тракторы, прицепы для трактора и другие

"В ЛОГКУ "Ленобллес" уже поступила 121 единица специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, оставшаяся часть будет поставлена до конца года. Всего на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" до 2024 года на оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета будет направлено 373 миллиона рублей, из них 105,6 миллионов рублей — в 2019 году", - пояснил собеседник агентства.