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РИА Новости
Ленинградская область

Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику

20:22 04.09.2019
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© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" власти Ленобласти приобрели 15 пожарных автомашин повышенной проходимости и семь тракторов с навесным оборудованием.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду вручил ключи от новой спецтехники руководителям 12 лесничеств региона.

"Ленинградская область — лидер в России по лесовосстановлению, защите лесов от пожаров. Мы входим в первую десятку по отчислениям налогов от лесопользования. Нашим успехам способствует выстроенная в регионе система работы по защите лесов: внедрение системы телеметрии — раннего обнаружения пожаров, сети питомников по лесовосстановлению, работа с общественными экологическими организациями", - сказал Дрозденко на церемонии передачи ключей.

По его словам, одна из главных составляющих нашего успеха — создание сети лесных пожарных станций, оборудованных современной техникой. "Работа по обеспечению техникой ведется не первый год и будет продолжаться. Ежегодно мы приобретаем машин и оборудования на 100 миллионов рублей. В этом году, с условием финансирования по нацпроекту "Экология", сумма увеличится до 200 миллионов рублей", — отметил губернатор.
Глава региона отметил, что новая техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и качество проведения лесовосстановительных работ, что увеличит объем сохраненных лесов.
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В свою очередь, представитель пресс-службы обладминистрации добавил, что в 2019 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" заключены государственные контракты на поставку 131 единицы специализированной техники и оборудования на общую сумму 89,64 миллиона рублей. Среди закупок: пожарные автоцистерны, тягачи для трала, воздуходувки, мотопомпы, колесные тракторы, прицепы для трактора и другие

"В ЛОГКУ "Ленобллес" уже поступила 121 единица специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, оставшаяся часть будет поставлена до конца года. Всего на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" до 2024 года на оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета будет направлено 373 миллиона рублей, из них 105,6 миллионов рублей — в 2019 году", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что главной задачей, обозначенная федеральным проектом "Сохранение лесов" является достижение к 2024 году 100% показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам 2018 года в Ленинградской области этот показатель составил 94%.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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