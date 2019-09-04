Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику

"Ленинградская область — лидер в России по лесовосстановлению, защите лесов от пожаров. Мы входим в первую десятку по отчислениям налогов от лесопользования. Нашим успехам способствует выстроенная в регионе система работы по защите лесов: внедрение системы телеметрии — раннего обнаружения пожаров, сети питомников по лесовосстановлению, работа с общественными экологическими организациями", - сказал Дрозденко на церемонии передачи ключей.
"В ЛОГКУ "Ленобллес" уже поступила 121 единица специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, оставшаяся часть будет поставлена до конца года. Всего на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" до 2024 года на оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета будет направлено 373 миллиона рублей, из них 105,6 миллионов рублей — в 2019 году", - пояснил собеседник агентства.