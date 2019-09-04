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РИА Новости

Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде

18:24 04.09.2019
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© REUTERS / Hannah McKayАкция противников Brexit в центре Лондона
Акция противников Brexit в центре Лондона
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритании грозит серьёзнейший политический кризис, который будет иметь и экономические последствия, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя ситуацию с противостоянием премьера и парламента Великобритании в связи с Brexit.
Премьер Великобритании Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно, разрушает собственную партию и скрывает информацию о катастрофических последствиях выхода страны из ЕС без соглашения, заявил ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Джонсон явно теряет очки и поддержку. Даже если представить, что он добьётся своего, то есть заткнет рот парламенту через внеочередные каникулы, у него недостаточно политической поддержки в обществе, чтобы безболезненно и на своих условиях осуществить Brexit. Впереди серьезнейший политический кризис, который будет иметь и глубокие экономические последствия", - заявил Морозов.
По словам сенатора, Джонсон явно переоценил свои силы и возможности повлиять как на оппозицию, так и на свою собственную партию.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
Вчера, 17:51Радио
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"Страна окончательно запуталась и не понимает, чего хочет власть в лице правительства", - констатировал он.
Как отметил Морозов, никто в Великобритании до конца не понимает последствий выхода Британии из Евросоюза без сделки. "Но интуитивно этого боятся и большинство парламентариев, и большинство граждан", - сказал сенатор.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжереми КорбинБорис ДжонсонОлег МорозовСовет Федерации РФЕвросоюзВеликобританияВ мире
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