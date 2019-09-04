Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритании грозит серьёзнейший политический кризис, который будет иметь и экономические последствия, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя ситуацию с противостоянием премьера и парламента Великобритании в связи с Brexit.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно, разрушает собственную партию и скрывает информацию о катастрофических последствиях выхода страны из ЕС без соглашения, заявил ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Джонсон явно теряет очки и поддержку. Даже если представить, что он добьётся своего, то есть заткнет рот парламенту через внеочередные каникулы, у него недостаточно политической поддержки в обществе, чтобы безболезненно и на своих условиях осуществить Brexit. Впереди серьезнейший политический кризис, который будет иметь и глубокие экономические последствия", - заявил Морозов.

По словам сенатора, Джонсон явно переоценил свои силы и возможности повлиять как на оппозицию, так и на свою собственную партию.

"Страна окончательно запуталась и не понимает, чего хочет власть в лице правительства", - констатировал он.