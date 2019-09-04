Кабмин Украины уволил Супрун

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
"Супрун - точно так же, по-моему, (ее заместитель - ред.) господин (Александр - ред.) Линчевский - также так (принято решение об их увольнении, - ред.). Еще раз говорю, это не какое-нибудь политическое увольнение, это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр - он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители - они освобождаются", - заявил Гончарук в среду, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Ранее Супрун заявила, что она и два ее заместителя написали заявления об отставке.
Отставки Супрун давно добивались в Раде, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но, поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности. Позднее суд вернул Супрун полномочия.
6 августа, 16:01АкцентыЛучше звоните в США. Украина ввела новый протокол для врачей скорой помощи И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утвердила новые правила оказания экстренной медицинской помощи. Все бы ничего, но документ почти полностью скопирован с американского образца, с рекомендацией врачам звонить на горячую линию из любой точки США.