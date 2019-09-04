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РИА Новости

Кабмин Украины уволил Супрун

16:20 04.09.2019
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныУльяна Супрун
Ульяна Супрун
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
"Супрун - точно так же, по-моему, (ее заместитель - ред.) господин (Александр - ред.) Линчевский - также так (принято решение об их увольнении, - ред.). Еще раз говорю, это не какое-нибудь политическое увольнение, это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр - он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители - они освобождаются", - заявил Гончарук в среду, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Ранее Супрун заявила, что она и два ее заместителя написали заявления об отставке.
Отставки Супрун давно добивались в Раде, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но, поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности. Позднее суд вернул Супрун полномочия.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время зарядки во Всемирный день здоровья в Киеве. 7 апреля 2017
6 августа, 16:01Акценты
Лучше звоните в США. Украина ввела новый протокол для врачей скорой помощи И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утвердила новые правила оказания экстренной медицинской помощи. Все бы ничего, но документ почти полностью скопирован с американского образца, с рекомендацией врачам звонить на горячую линию из любой точки США.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеУльяна СупрунМинздрав УкраиныКабинет министров УкраиныКиевУкраинаВ мире
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