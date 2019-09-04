Кабмин Украины уволил Супрун

Лучше звоните в США. Украина ввела новый протокол для врачей скорой помощи И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утвердила новые правила оказания экстренной медицинской помощи. Все бы ничего, но документ почти полностью скопирован с американского образца, с рекомендацией врачам звонить на горячую линию из любой точки США.