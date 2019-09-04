Власти Молдавии создадут концепцию решения приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Власти Молдавии намерены в ближайшее время разработать единую концепцию, в которой будут прописаны базовые параметры и принципы урегулирования приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер по реинтеграции Василий Шова.

"В ближайшее время мы намерены создать координационный механизм, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, чтобы мы вывели базовые параметры общего характера, которые можно было бы представить международным партнерам. Это будет еще одним дополнительным аргументом для восстановления процесса политического урегулирования приднестровского конфликта", - сказал Шова.

Он объяснил, что на сейчас существует модель политического урегулирования конфликта, созданная правительством. При этом есть концепция того же урегулирования, созданная в парламенте. Координационный механизм поможет представителям разных ведомств разработать единый подход Кишинева к политическому решению ситуации с Приднестровьем, который можно будет обсудить в рамках формата "5+2".

"Нам нужно определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя в рамках общей модели урегулирования. Я считаю, что мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны особенности статусных полномочий, определять, какая будет выбрана модель,.. к примеру, федерализация или автономия",- добавил вице-премьер.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.