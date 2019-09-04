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РИА Новости

Власти Молдавии создадут концепцию решения приднестровского конфликта

10:52 04.09.2019 (обновлено: 11:18 04.09.2019)
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CC BY-SA 3.0 / www.donor.tiras.biz / Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМРПразднование дня независимости ПМР на Площади Суворова
Празднование дня независимости ПМР на Площади Суворова
CC BY-SA 3.0 / www.donor.tiras.biz / Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР
Празднование дня независимости ПМР на Площади Суворова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Власти Молдавии намерены в ближайшее время разработать единую концепцию, в которой будут прописаны базовые параметры и принципы урегулирования приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер по реинтеграции Василий Шова.
"В ближайшее время мы намерены создать координационный механизм, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, чтобы мы вывели базовые параметры общего характера, которые можно было бы представить международным партнерам. Это будет еще одним дополнительным аргументом для восстановления процесса политического урегулирования приднестровского конфликта", - сказал Шова.
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
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Он объяснил, что на сейчас существует модель политического урегулирования конфликта, созданная правительством. При этом есть концепция того же урегулирования, созданная в парламенте. Координационный механизм поможет представителям разных ведомств разработать единый подход Кишинева к политическому решению ситуации с Приднестровьем, который можно будет обсудить в рамках формата "5+2".
"Нам нужно определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя в рамках общей модели урегулирования. Я считаю, что мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны особенности статусных полномочий, определять, какая будет выбрана модель,.. к примеру, федерализация или автономия",- добавил вице-премьер.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Василий ШоваПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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