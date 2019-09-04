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РИА Новости

Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода

10:04 04.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Подтопленный район в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вода ушла из четырех населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 91 остается подтопленным из-за паводка, сообщает МЧС России.
"Освободились от воды четыре населенных пункта: по одному в Амурской области и Хабаровском крае и два в Еврейской АО, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок", - говорится в сообщении.
В МЧС также сообщили, что на территории трех субъектов (Хабаровский и Приморский край и Еврейская автономная область), в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 91 населенный пункт. Пострадавших, отрезанных населенных пунктов нет.
Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства, из них от МЧС России – 572 человека, 119 единиц техники, 32 плавсредства.
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"В течение суток подтоплены 6 населенных пунктов в Хабаровском крае и 11 жилых домов, а также 31 приусадебный участок и 11 участков автодорог. В Еврейской АО подтоплено 88 приусадебных территорий и два участка автомобильных дорог", - добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, в семи пунктах временного размещения находятся 101 человек, в том числе 38 детей.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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