Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вода ушла из четырех населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 91 остается подтопленным из-за паводка, сообщает МЧС России.

"Освободились от воды четыре населенных пункта: по одному в Амурской области и Хабаровском крае и два в Еврейской АО, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что на территории трех субъектов (Хабаровский и Приморский край и Еврейская автономная область), в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 91 населенный пункт. Пострадавших, отрезанных населенных пунктов нет.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства, из них от МЧС России – 572 человека, 119 единиц техники, 32 плавсредства.

"В течение суток подтоплены 6 населенных пунктов в Хабаровском крае и 11 жилых домов, а также 31 приусадебный участок и 11 участков автодорог. В Еврейской АО подтоплено 88 приусадебных территорий и два участка автомобильных дорог", - добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, в семи пунктах временного размещения находятся 101 человек, в том числе 38 детей.