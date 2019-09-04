Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T08:51Z
https://ria.ru/20190904/1558271987.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150940/61/1509406185_0:81:1500:925_1036x0_80_0_0_ee97852d773f8810c6424cd998ddf258.jpg
РИА Новости

"Росгеологию" могут привлечь к управлению лицензиями на шельфе, сообщил "Ъ"

08:51 04.09.2019
134
© РИА Новости / Алексей ДаничевАрктический шельф. Архивное фото
Арктический шельф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Росгеология" может стать госкорпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике, рассмотреть такой вариант предлагает Минэнерго, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада министерства.
По данным издания, документ подготовлен как ответ на обращение вице-премьера Юрия Трутнева, который в июле предложил президенту создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу. По мнению Трутнева, распределение участков на шельфе должно быть схожим с норвежской моделью, за госкомпанией предлагается оставить долю 30%. Однако в Минэнерго предлагают более консервативный вариант: у специально созданной шельфовой госкорпорации либо у привлеченной к управлению лицензиями "Росгеологии" должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе, пишет газета.
Арктика
04:21РИА Новости
Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики
Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры "Роснефти" и "Газпрома", но закон не запрещает им привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. "Роснефть" уже создавала такие СП с Eni, ExxonMobil и Equinor, но проекты остановились из-за санкций.
"Правительство решило либерализовать доступ к шельфу, следует из протокола совещания вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа, но условия доступа для частных инвесторов пока неясны. В частности, согласно протоколу, министерствам поручено проработать идею "наделения специальной государственной компании функциями по координации работы "частных недропользователей на шельфе", - пишет газета.
При этом Минэнерго в проекте доклада президенту РФ, на которое ссылается издание, отмечает, что создаваемая "шельфовая" госкорпорация будет подвержена таким же секторальным санкциям, что и существующие игроки. Кроме того, для ее создания с нуля нет бюджетных средств. Среди других проблем министерство отмечает отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для работы на шельфе, отмечает издание.
Несколько собеседников газеты в отрасли также отметили, что, несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение "Росгеологии" ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов. В Минэнерго на запрос издания не ответили. В "Росгеологии" отказались от комментариев.
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Вчера, 09:03Навигатор абитуриента
Метановые аномалии и таяние подводной мерзлоты: что ищут ученые в Арктике
000000
Обсудить 0
РосгеологияАрктикаМинистерство энергетики РФЮрий ТрутневЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе, сообщил источник
РИА
Новости
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Вертолеты России" рассчитывают на интерес Турции к покупке вертолетов
Электропоезд
В России планируют выпускать поезда на водородном топливе
Юрий Трутнев и Олег Кожемяко на открытии выставки Улицы Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума
Трутнев назвал ряд уникальных инструментов развития Дальнего Востока
Лента
новостей
Подготовка к Восточному экономическому форуму 2019
РФПИ и партнеры из Японии объявят о вложениях в переработку газа в протеины
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Создание научно-образовательного центра на острове Русский ускорят
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Минтранс к 2024 году обеспечит скоростные дороги от Севастополя до Выборга
Рождение искусственного интеллекта
РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта
Арктика
Минприроды ведет переговоры о наращивании разведки месторождений в Арктике
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков и генеральный представитель Huawei в России Лео Ли на церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве
МИА "Россия сегодня" и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
России надо расширить географию и объемы поставок в Китай, считает торгпред
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Иван Ярыгин на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Мантуров: Россия не будет делать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160
Дождь в Мумбаи
В Мумбае отменили занятия в учебных заведениях из-за сильных ливней
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Транснефть" должна извиниться за реакцию на письмо Шредера, считает Сечин
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди ознакомились с работой судостроительного комплекса "Звезда"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Лента новостейМолния