Бархатный сезон на море. Какой курорт выбрать в сентябре

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Людмила Титова. То же море — только прозрачнее, тот же пляж — только меньше туристов, тот же отель — только дешевле, много фруктов и не так жарко. Россияне все чаще выбирают для отдыха бархатный сезон. Осенние курорты Турции, России, Греции, Туниса и Кипра, по оценкам туроператоров, самые востребованные этой осенью. О том, куда едут из России, чтобы продлить лето, где дешевле отдохнуть и чем разнообразить курортный отдых, — в материале РИА Новости.

Продлеваем каникулы

"Раньше из-за того, что дети осенью идут в школу, мы семьей выезжали на море летом. Но дети плохо переносят жару, и в прошлом году мы приняли решение продлить им каникулы и отправиться на отдых в Анталью в конце сентября. Купили тур заранее — ощутили разницу не только в цене, но и в качестве отдыха. На курорте спокойнее, все значительно дешевле, нет зноя, а море еще теплое", — рассказывает Алена Селина из Москвы.

По данным АТОР, продажи туров на период бархатного сезона в этом году выросли на 15-25 процентов. Туроператоры отмечают, что причина такой активности, возможно, в снижении платежеспособности наших соотечественников. Не желая отказываться от отпуска на море, россияне ищут варианты, как сократить расходы на поездку, и выбирают периоды, когда цены в отелях на 20-30 процентов ниже, чем в высокий сезон. При этом растет число россиян, задумывающихся о покупке тура более чем за полгода до бархатного сезона.

"На эту осень туристы начали бронировать отдых как никогда рано — еще в декабре 2018-го. Таким образом они значительно сократили расходы на отдых — по некоторым направлениям до 40 процентов", — рассказал руководитель сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Лето в Турции — до конца ноября

Турция — бессменный лидер продаж уже не первый осенний сезон. Как рассказала PR-директор управляющей компании объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Ольга Иванова, доля турецких курортов в этом году составляет почти две трети мест осеннего отдыха российских туристов — это почти на десять процентов больше, чем годом раньше.

"Сезон в Турции длится достаточно долго: в связи с тем, что закрыт Египет, туроператоры ставят рейсы в Анталью до конца ноября. Поэтому туристы будут летать на этот популярный турецкий курорт даже на ноябрьские каникулы или праздники", — отмечает Мкртчян.

Эксперты уточняют, что цены в бархатный сезон на курортах Турции разнятся. В Анталье они в конце сентября — октябре выше, чем на более прохладных в этот период курортах Бодрум и Мармарис.

Сервис выше, цены ниже

"В середине сентября пляжи популярных курортов постепенно пустеют, вода становится освежающей, но остается теплой. Да и цены радуют. Из зарубежных направлений в этом году туристы выбирают Турцию, Тунис, Кипр и Грецию", — рассказывает руководитель туристической компании "Бельмаре" Диана Фердман.

В России в период бархатного сезона туристы отдают предпочтение Южному берегу Крыма (на западе и востоке полуострова к концу сентября купальный сезон уже заканчивается) или Сочи. В других курортных регионах Краснодарского края — Анапе или Геленджике — море уже прохладное.

Традиционное снижение цен в бархатный сезон позволяет многим россиянам выбирать отели более высокого уровня — четыре-пять звезд. Больше востребованы "пятерки" в Турции, Греции, ОАЭ. Многие туристы специально ждут бархатного сезона, чтобы не ехать летом в отели категории "три звезды", а за те же деньги или даже дешевле отдохнуть максимально комфортно.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи © РИА Новости / Владимир Вяткин Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи

По данным экспертов АТОР, объем продаж туров с проживанием в пятизвездочных отелях на период бархатного сезона в этом году увеличился на 12 процентов, а доля "четверок" выросла на 6,5 процента. При этом туристы стали сокращать отпуск — больше стали востребованы туры продолжительностью девять-двенадцать ночей.

По наблюдениям специалистов отрасли, обычно цены в отелях снижаются в конце сентября — начале октября. Скидки на размещение в некоторых гостиницах Турции и Греции могут достигать 40-50 процентов. На Кипре и в Испании цены снижают не так ощутимо — в пределах 20 процентов. Предлагаются различные бонусы — вас могут заселить в номер более высокой категории или предложить ужин в подарок.

Больше экскурсий

Бархатный сезон — идеальное время, чтобы сочетать курортный отдых с экскурсиями.

"К примеру, в Тунисе можно поехать на два дня в Сахару, посетить величественный Карфаген или музей Бардо", — говорит Диана Фердман.

По словам экспертов, любители разнообразить программу отдыха часто выбирают для поездок Испанию и Италию.

"Если в летний сезон, к примеру, по Италии почти две трети туров приходилось на пляжный отдых, а остальные на экскурсионный, то в октябре 70 процентов итальянских туров — это познавательные поездки в сочетании с отдыхом на море", — отмечает Алексан Мкртчян.

Наибольшим спросом у туристов пользуются южные регионы Италии: Тоскана, Неаполитанское побережье, Сицилия, Искья.

В Испании есть возможность больше времени уделить экскурсиям в Барселону, Жирону, Фигерас (родина художника Сальвадора Дали) и другим маршрутам.

По словам Ольги Ивановой, в Турции курортный отдых путешественники сочетают с поездками в Стамбул или Каппадокию. Бархатный сезон — благоприятный период для поездок к природному термальному комплексу Памуккале или для морских прогулок.