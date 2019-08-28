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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, где туристы будут отдыхать осенью

06:08 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПрыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Турция, Россия, Тунис, Испания, Кипр стали самыми востребованными направлениями у туристов, планирующих поездку на осень. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований на сентябрь-октябрь выросло на 10-25%, сообщает АТОР.
Также путешественники активно бронируют на осень туры в Италию, Черногорию, Грецию, Таиланд и Вьетнам. Среди других популярных направлений, спрос на которые превышает прошлогодний, участники рынка выделяют Францию, Чехию, Кубу, Мальдивы, Хайнань и Шри-Ланку.
Эксперты отмечают, что в этом году туристы стали больше экономить. В частности, спрос на туры смещается на начало и конец сезона - это конец апреля–май и вторая половина сентября-октябрь. Это реальная возможность удешевить поездку, если выбрать периоды, когда цены на отели на 20-30% ниже, чем в высокий сезон.
Многие покупают путевки на осень заранее, по акциям раннего бронирования - зимой и весной, а иногда даже за год. Так, туроператоры отмечают, что уже сейчас получают заявки на сентябрь и октябрь 2020 года.
Впрочем, доля бронирований last minutes остается высокой - до четверти продаж в зависимости от направлений. Участники рынка ожидают, что спрос на горящие туры осенью продолжит расти, в первую очередь, на безвизовых направлениях - это Россия, Турция, Тунис, Израиль.
Еще одна особенность предстоящего осеннего турсезона - рост спроса на отели категории четыре и пять "звезд", стоимость проживания в которых по окончании высокого сезона снижается.
Сокращение длительности поездки также позволяет снизить расходы. Так, по данным туроператоров, поездку на 13-14 ночей в этом сезоне выбрали 18,6% путешественников, что на 4,2% меньше, чем в 2018 году. А количество купленных путевок с продолжительностью отдыха от девяти до 12 ночей выросло почти на 6%.
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