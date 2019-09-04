Выяснилось, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Летом 2019 года средняя продолжительность отдыха россиян составила восемь дней, за три года этот показатель снизился на 20%, ранее типичный отпуск длился 10 дней, сообщает momondo.ru со ссылкой на данные поисковых запросов на авиаперелеты.

Дольше всех отдыхали туристы с Дальнего Востока, из Сибири и Заполярья. Так, путешественники из Магадана провели на отдыхе 15 дней. Их "соседи", туристы из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Томска, Мурманска, Нижневартовска и Салехарда покидали город в среднем на 12-13 дней.

Москвичи и петербуржцы отдыхали по восемь и девять дней соответственно. На общероссийском уровне находятся показатели Барнаула, Магнитогорска, Абакана, Курска и Ярославля. При этом путешественники из большинства городов-миллионников проводят в отпуске меньше времени: семь дней (Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Воронеж) или даже шесть (Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону).

Меньше всего отдыхают летом жители Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Так, путешественники из Сочи, Анапы, Геленджика и Махачкалы улетают в среднем только на три дня. Вероятно, это связано с региональной спецификой: летом жители российских курортов традиционно предпочитают работать, а не отдыхать. К тому же природно-климатические условия южных широт позволяют их жителям проводить отпуска в своих регионах.