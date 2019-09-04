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РИА Новости
Туризм

Выяснилось, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом

07:09 04.09.2019
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© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Летом 2019 года средняя продолжительность отдыха россиян составила восемь дней, за три года этот показатель снизился на 20%, ранее типичный отпуск длился 10 дней, сообщает momondo.ru со ссылкой на данные поисковых запросов на авиаперелеты.
Дольше всех отдыхали туристы с Дальнего Востока, из Сибири и Заполярья. Так, путешественники из Магадана провели на отдыхе 15 дней. Их "соседи", туристы из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Томска, Мурманска, Нижневартовска и Салехарда покидали город в среднем на 12-13 дней.
Москвичи и петербуржцы отдыхали по восемь и девять дней соответственно. На общероссийском уровне находятся показатели Барнаула, Магнитогорска, Абакана, Курска и Ярославля. При этом путешественники из большинства городов-миллионников проводят в отпуске меньше времени: семь дней (Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Воронеж) или даже шесть (Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону).
Меньше всего отдыхают летом жители Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Так, путешественники из Сочи, Анапы, Геленджика и Махачкалы улетают в среднем только на три дня. Вероятно, это связано с региональной спецификой: летом жители российских курортов традиционно предпочитают работать, а не отдыхать. К тому же природно-климатические условия южных широт позволяют их жителям проводить отпуска в своих регионах.
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По данным сервиса, дольше, чем россияне, путешествуют австралийцы и бельгийцы (в среднем 11 дней), голландцы (10 дней), канадцы и жители ОАЭ (по девять дней). По восемь дней, как и россияне, провели в отпуске отдыхающие из Германии и Норвегии.
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