Минпросвещения опубликовало проекты новых ФГОС для общественного обсуждения

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ опубликовало проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования и основного общего образования, документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9 учебных предметов", - говорится в пояснительной записке.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту о стандартах начального общего образования, результаты по предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", "Математика", "Окружающий мир" и "Физическая культура" распределены по годам обучения, по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология" - по тематическим модулям (без привязки к годам обучения).

Согласно проекту, образовательные учреждения выбирают тематические модули по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология" и "Физическая культура" в соответствии с условиями материально-технического обеспечения учебного процесса и особенностям контингента обучающихся.

"Существенным отличием проекта ФГОС ООО является детализация предметных результатов освоения 16 учебных предметов", - отмечается в пояснительной записке.

В свою очередь, результаты по предметам "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "Физика", "Химия", "Биология" и "География" распределены по годам обучения, по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" - по тематическим модулям (без привязки к годам обучения).