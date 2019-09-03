Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T09:02Z
https://ria.ru/20190903/1558264077.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155609/41/1556094166_0:118:2000:1243_1036x0_80_0_0_b870aa6d6adb1ea96d74c44556700654.jpg
РИА Новости

Минпросвещения опубликовало проекты новых ФГОС для общественного обсуждения

20:48 03.09.2019 (обновлено: 09:02 04.09.2019)
2801
© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ опубликовало проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования и основного общего образования, документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9 учебных предметов", - говорится в пояснительной записке.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту о стандартах начального общего образования, результаты по предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", "Математика", "Окружающий мир" и "Физическая культура" распределены по годам обучения, по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология" - по тематическим модулям (без привязки к годам обучения).
Согласно проекту, образовательные учреждения выбирают тематические модули по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология" и "Физическая культура" в соответствии с условиями материально-технического обеспечения учебного процесса и особенностям контингента обучающихся.
Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ Любовь Духанина
8 апреля, 19:04РИА Новости
В Минпросвещения заявили, что новые ФГОСы снизят нагрузку на школьников
"Существенным отличием проекта ФГОС ООО является детализация предметных результатов освоения 16 учебных предметов", - отмечается в пояснительной записке.
В свою очередь, результаты по предметам "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "Физика", "Химия", "Биология" и "География" распределены по годам обучения, по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" - по тематическим модулям (без привязки к годам обучения).
Как указано в тексте проекта, выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" определяется условиями материально-технического обеспечения учебного процесса ‎и особенностями контингента обучающихся.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
22 мая, 15:26Социальный навигатор
Минпросвещения рассчитывает принять обновленные ФГОС осенью
211116
Обсудить 2
Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Ракету "Союз" с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50Орешкин призвал снизить стоимость процедуры банкротства физлица
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
09:31Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
09:30Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
09:30Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди
09:22Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%
Лента новостейМолния