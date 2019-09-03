В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля Jaguar в Петербурге сбил человека под колеса двигавшейся во встречном направлении "Лады" и скрылся, пешеход погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В 11.40 на Воздухоплавательной улице, 13 Jaguar вне зоны (пешеходного перехода) совершил наезд на мужчину 1961 года рождения. Пешеход отлетел под встречный автомобиль "Лада Гранта". Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.