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РИА Новости

В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся

17:14 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля Jaguar в Петербурге сбил человека под колеса двигавшейся во встречном направлении "Лады" и скрылся, пешеход погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"В 11.40 на Воздухоплавательной улице, 13 Jaguar вне зоны (пешеходного перехода) совершил наезд на мужчину 1961 года рождения. Пешеход отлетел под встречный автомобиль "Лада Гранта". Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.
Водитель Jaguar с места ДТП скрылся. Он объявлен в розыск.
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