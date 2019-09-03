Spice Girls встретятся с Викторией Бекхэм, чтобы обсудить воссоединение

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Участницы поп-группы Spice Girls планируют встретиться с бывшей участницей герлз-бэнда Викторией Бекхэм, чтобы обсудить возможное воссоединение на музыкальной фестивале в Гластонбери в 2020 году, сообщает NME.
Выступая перед фанатами на книжном шоу в лондонском театре Savoy, одна из участниц группы Мелани Браун (Мел Би) сказала, что Spice Girls планируют выступить на юбилейном фестивале в Гластонбери в полном составе. Для этого они хотят попытаться сами уговорить Бекхэм.
Виктория - это Виктория. Она сделала потрясающую карьеру на основе Spice Girl: у нее империя моды, с которой она справляется на удивление хорошо. Но если вы были в Spice Girls, то не сможете оторваться от этого. Поэтому я пытаюсь убедить ее сделать это снова. Я хочу, чтобы это произошло, - рассказала Мел Би.
Еще в июле британский модельер заявила, что не собирается участвовать в фестивале в 2020 году.
"Я бы лучше сконцентрировалась на моей семье и компании", - объяснила Виктория.
При этом, как сообщает источник, супруга футболиста Дэвида Бекхэма не против принять участие в анимационном фильме о группе.
Ранее Мел Би уже рассказывала о том, что летом ее мама общалась с мамой Виктории на вечеринке, где стало известно, что Бекхэм хотела бы выступить с Гластонбери в следующем году.