Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T17:30Z
https://ria.ru/20190903/1558214851.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155618/36/1556183628_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_8a88347c1c4b5aa44220f4a8401141e0.jpg
РИА Новости
Культура

Spice Girls встретятся с Викторией Бекхэм, чтобы обсудить воссоединение

17:30 03.09.2019
69
© Depositphotos / s_bukleyГруппа Spice Girls
Группа Spice Girls
© Depositphotos / s_bukley
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Участницы поп-группы Spice Girls планируют встретиться с бывшей участницей герлз-бэнда Викторией Бекхэм, чтобы обсудить возможное воссоединение на музыкальной фестивале в Гластонбери в 2020 году, сообщает NME.
Выступая перед фанатами на книжном шоу в лондонском театре Savoy, одна из участниц группы Мелани Браун (Мел Би) сказала, что Spice Girls планируют выступить на юбилейном фестивале в Гластонбери в полном составе. Для этого они хотят попытаться сами уговорить Бекхэм.

Виктория - это Виктория. Она сделала потрясающую карьеру на основе Spice Girl: у нее империя моды, с которой она справляется на удивление хорошо. Но если вы были в Spice Girls, то не сможете оторваться от этого. Поэтому я пытаюсь убедить ее сделать это снова. Я хочу, чтобы это произошло, - рассказала Мел Би.

Еще в июле британский модельер заявила, что не собирается участвовать в фестивале в 2020 году.
"Я бы лучше сконцентрировалась на моей семье и компании", - объяснила Виктория.
При этом, как сообщает источник, супруга футболиста Дэвида Бекхэма не против принять участие в анимационном фильме о группе.
Ранее Мел Би уже рассказывала о том, что летом ее мама общалась с мамой Виктории на вечеринке, где стало известно, что Бекхэм хотела бы выступить с Гластонбери в следующем году.
Дэвид и Виктория Бекхэм на приеме Versace. 1999 год
4 июля, 07:34Культура
Дэвид и Виктория Бекхэмы отмечают 20 лет семейной жизни
000000
КультураМузыкаНовости культурыВиктория Бекхэм
Рекомендуем
Американский рэпер Lil Nas X
Lil Nas X хочет записать 70 песен для своего дебютного альбома
РИА
Новости
Американская певица Уитни Хьюстон
Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне по Великобритании
Кадр из сериала Острые козырьки
Зрителей сериала "Острые козырьки" испугал эпизод с кипящей смолой
Канадский певец Джастин Бибер
Джастин Бибер рассказал, как слава испортила ему жизнь
Лента
новостей
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС
Роберт Де Ниро в фильме Крестный отец 2
Скорсезе использовал в "Ирландце" съемки Де Ниро из "Крестного отца"
Актер Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон рассказал, что всегда мечтал сыграть Бэтмена
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
Вприпрыжку за книжкой! Что купить на осенней ярмарке на ВДНХ
Микки Рурк в филльме 9,5 недель / Микки Рурк в интервью телеканалу ITV
Микки Рурк шокировал поклонников очередной пластикой
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
В Сети опубликовали видео легендарного концерта группы Nirvana
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
Звезды продемонстрировали вечерние наряды на Венецианском кинофестивале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
Лента новостейМолния