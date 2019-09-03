Spice Girls встретятся с Викторией Бекхэм, чтобы обсудить воссоединение

Виктория - это Виктория. Она сделала потрясающую карьеру на основе Spice Girl: у нее империя моды, с которой она справляется на удивление хорошо. Но если вы были в Spice Girls, то не сможете оторваться от этого. Поэтому я пытаюсь убедить ее сделать это снова. Я хочу, чтобы это произошло, - рассказала Мел Би.