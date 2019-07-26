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РИА Новости
Культура

Стало известно, что Виктория Бекхэм, возможно, присоединится к Spice Girls

Вчера, 22:25
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© AP Photo / Michael SohnПевица британской группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм
Певица британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британская певица Мелани Браун (Mel B) из группы Spice Girls рассказала на телешоу Мо Гиллигана, что Виктория Бекхэм думает присоединиться к коллективу, сообщает E! News.
"Моя мама ходила на летнюю вечеринку к маме Виктории, которая тоже там была. Она сказала моей маме, что хотела бы выступить с нами на 50-летии фестиваля Гластонбери в следующем году. Главное, я же не придумываю. Она, действительно, сказала это моей маме!", - прокомментировала Мелани Браун.
Мо Гиллиган уточнил: "Виктория Бекхэм готова выступить на большом шоу?" На что участница Spice Girls ответила: "Я надеюсь на это".
Поп-группа из 90-х воссоединилась в мае 2019 года, но без Бекхэм. Первоначально Виктория, которая последний раз давала концерты в составе Spice Girls в 2007 году, говорила, что больше не будет выступать на сцене. Все надеются, что она передумала.
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