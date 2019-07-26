Стало известно, что Виктория Бекхэм, возможно, присоединится к Spice Girls

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британская певица Мелани Браун (Mel B) из группы Spice Girls рассказала на телешоу Мо Гиллигана, что Виктория Бекхэм думает присоединиться к коллективу, Британская певица Мелани Браун (Mel B) из группы Spice Girls рассказала на телешоу Мо Гиллигана, что Виктория Бекхэм думает присоединиться к коллективу, сообщает E! News.

"Моя мама ходила на летнюю вечеринку к маме Виктории, которая тоже там была. Она сказала моей маме, что хотела бы выступить с нами на 50-летии фестиваля Гластонбери в следующем году. Главное, я же не придумываю. Она, действительно, сказала это моей маме!", - прокомментировала Мелани Браун.

Мо Гиллиган уточнил: "Виктория Бекхэм готова выступить на большом шоу?" На что участница Spice Girls ответила: "Я надеюсь на это".