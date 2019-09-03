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РИА Новости

В Совфеде рассмотрят обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву в конце сентября

15:42 03.09.2019 (обновлено: 15:50 03.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В комитете Совета Федерации по регламенту рассмотрят в конце сентября обращение телеканала РЕН ТВ с просьбой дать оценку действиям сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, у которого произошел конфликт с журналистами канала, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко и Тимченко с просьбой дать оценку действиям Мархаева. РЕН ТВ сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Мархаев ранее заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Мархаева.
"Согласно действующему законодательству, каждое обращение должно быть рассмотрено в течение месяца. Сессия начинается в последнюю неделю сентября, тогда оно, скорее всего, и будет рассмотрено, необходимости в спешке я здесь не вижу", - сказал Тимченко.
Он отметил, что пока обращение канала в почте СФ не зарегистрировано.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
1 сентября, 14:38РИА Новости
Зюганов выступил в поддержку сенатора Мархаева после публикаций на РЕН ТВ
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФКПРФМосковский городской судГеннадий ЗюгановЮрий ЧайкаМоскваИркутская областьРоссияПроисшествия
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