В Совфеде рассмотрят обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву в конце сентября

"Согласно действующему законодательству, каждое обращение должно быть рассмотрено в течение месяца. Сессия начинается в последнюю неделю сентября, тогда оно, скорее всего, и будет рассмотрено, необходимости в спешке я здесь не вижу", - сказал Тимченко.