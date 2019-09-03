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РИА Новости

Изменение статуса депутатов станет концом демократии, считает Луценко

13:44 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что поддерживает отмену депутатской неприкосновенности в целом, но считает что изменения в законе, которые позволят обыски и прослушивание депутатов, приведут к "концу демократии" в стране.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.
"Отмену депутатской неприкосновенности поддерживаю. Давно пора отказаться от феодального, по сути, права избранных иметь отдельный кастовый суд для своих… В то же время я считаю недопустимым вносить изменения в закон о статусе депутата, которые позволят обыски и прослушивания депутатов. Это - конец демократии", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что Верховная рада "уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры".
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В Раде прокомментировали принятие закона об отмене неприкосновенности
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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Вчера, 12:18РИА Новости
"Оппозиционная платформа" оспорит отмену неприкосновенности депутатов Рады
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