Изменение статуса депутатов станет концом демократии, считает Луценко

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что поддерживает отмену депутатской неприкосновенности в целом, но считает что изменения в законе, которые позволят обыски и прослушивание депутатов, приведут к "концу демократии" в стране.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.

"Отмену депутатской неприкосновенности поддерживаю. Давно пора отказаться от феодального, по сути, права избранных иметь отдельный кастовый суд для своих… В то же время я считаю недопустимым вносить изменения в закон о статусе депутата, которые позволят обыски и прослушивания депутатов. Это - конец демократии", - написал Луценко на своей странице в Facebook

Он напомнил, что Верховная рада "уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры".

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.