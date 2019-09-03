Помпео и глава ЕК подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госсекретарь США и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили нацеленность на тесное партнерство Вашингтона и Брюсселя, сообщил госдеп.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня в Брюсселе с избранной главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поздравил ее с избранием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они "подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС, которое имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и по всему миру".