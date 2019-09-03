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РИА Новости

Помпео и глава ЕК подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС

01:56 03.09.2019
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© AFP 2019 / Jim WatsonГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AFP 2019 / Jim Watson
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госсекретарь США и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили нацеленность на тесное партнерство Вашингтона и Брюсселя, сообщил госдеп.
"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня в Брюсселе с избранной главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поздравил ее с избранием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они "подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС, которое имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и по всему миру".
"Они выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом глобальных проблем", - резюмировал госдеп.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Майк ПомпеоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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