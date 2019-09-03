Парламент Британии вступит в "бой" с премьером из-за Brexit

ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости, Мария Табак. Вторник станет одним из важнейших дней в многотрудной и уже многолетней истории Brexit: британский парламент возвращается с летних каникул, и у него будет всего несколько дней на то, чтобы не дать премьеру страны Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Джонсон 28 августа объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать самому "жесткому" из всех возможных сценариев Brexit. Выход из ЕС должен произойти 31 октября, и Джонсон обещает, что в этот день Соединенное Королевство выйдет из ЕС - с соглашением или без. На данный момент ситуация зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

У парламентариев не так много способов повлиять на ситуацию за те несколько дней, которые им оставил Джонсон до часа иск.

Парламентарии внесут законопроект, требующий от премьера в случае отсутствия соглашения с ЕС просить объединение перенести срок Brexit.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента. Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

Ввиду предстоящего замораживания работы парламента со следующей недели и до середины октября законопроект для вступления в силу должен пройти все законодательные стадии уже к следующему понедельнику. Несмотря на то что противников "жесткого" Brexit в обеих палатах большинство, его сторонники, особенно в палате лордов, вероятно, будут всячески затягивать процесс с тем, чтобы в итоге времени на принятие законопроекта не осталось.

Другой способ избежать выхода из ЕС без соглашения, а именно сместить Джонсона с поста - намерены испробовать лейбористы, планирующие вынести на повестку вопрос о доверии премьеру и правительству. Если большинство депутатов проголосуют против правительства, то у Джонсона будет две недели на то, чтобы вернуть себе доверие коллег, а у его конкурентов - на то, чтобы обеспечить доверие себе. Если один из депутатов заручится поддержкой большинства, Джонсону придется уйти. Если никому не удастся сформировать правительство, будут объявлены всеобщие выборы.

Между тем в понедельник слухи о том, что выборы может объявить сам Джонсон, резко усилились, однако премьер, выступив вечером с неожиданным заявлением, опроверг эти слухи.

"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", - заявил он, вместо этого призвав депутатов во вторник вместе с правительством проголосовать против "бессмысленного", по его словам, предложения об отсрочке Brexit.

Премьер отметил, что шансы добиться соглашения с ЕС повысились в последнее время. Произошло это, по его мнению, благодаря тому, что Брюссель почувствовал настрой Британии на выход 31 октября в любом случае, с соглашением или без. Однако, продолжил Джонсон, в Брюсселе чувствуют, что британские депутаты пытаются продлить Brexit и что "завтра они будут вместе с Корбином голосовать за бессмысленное промедление".

"Я не верю в это, но если это случится, депутаты буквально выбьют ножки из-под стула переговоров", - сказал премьер, отметив, что такое развитие событий может даже сделать невозможными дальнейшие переговоры.

"Продемонстрируйте единство целей. Парламентарии должны проголосовать с правительством против бессмысленной задержки… Нет обстоятельств, при которых я попрошу ЕС продлить срок Brexit… Я верю, что мы добьемся соглашения на встрече Европейского совета в октябре. Дайте переговорщикам возможность сделать свою работу", - призвал премьер.