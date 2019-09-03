Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T01:06Z
https://ria.ru/20190903/1558186603.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155784/06/1557840662_269:552:2928:2048_1036x0_80_0_0_d7bf5f0603a9d94d8cbe44bfe1969e8d.jpg
РИА Новости

Парламент Британии вступит в "бой" с премьером из-за Brexit

01:06 03.09.2019
694
© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости, Мария Табак. Вторник станет одним из важнейших дней в многотрудной и уже многолетней истории Brexit: британский парламент возвращается с летних каникул, и у него будет всего несколько дней на то, чтобы не дать премьеру страны Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.
Джонсон 28 августа объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать самому "жесткому" из всех возможных сценариев Brexit. Выход из ЕС должен произойти 31 октября, и Джонсон обещает, что в этот день Соединенное Королевство выйдет из ЕС - с соглашением или без. На данный момент ситуация зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
У парламентариев не так много способов повлиять на ситуацию за те несколько дней, которые им оставил Джонсон до часа иск.
Парламентарии внесут законопроект, требующий от премьера в случае отсутствия соглашения с ЕС просить объединение перенести срок Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Вчера, 20:17РИА Новости
Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit
"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента. Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.
Ввиду предстоящего замораживания работы парламента со следующей недели и до середины октября законопроект для вступления в силу должен пройти все законодательные стадии уже к следующему понедельнику. Несмотря на то что противников "жесткого" Brexit в обеих палатах большинство, его сторонники, особенно в палате лордов, вероятно, будут всячески затягивать процесс с тем, чтобы в итоге времени на принятие законопроекта не осталось.
Другой способ избежать выхода из ЕС без соглашения, а именно сместить Джонсона с поста - намерены испробовать лейбористы, планирующие вынести на повестку вопрос о доверии премьеру и правительству. Если большинство депутатов проголосуют против правительства, то у Джонсона будет две недели на то, чтобы вернуть себе доверие коллег, а у его конкурентов - на то, чтобы обеспечить доверие себе. Если один из депутатов заручится поддержкой большинства, Джонсону придется уйти. Если никому не удастся сформировать правительство, будут объявлены всеобщие выборы.
Между тем в понедельник слухи о том, что выборы может объявить сам Джонсон, резко усилились, однако премьер, выступив вечером с неожиданным заявлением, опроверг эти слухи.
"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", - заявил он, вместо этого призвав депутатов во вторник вместе с правительством проголосовать против "бессмысленного", по его словам, предложения об отсрочке Brexit.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
Вчера, 03:48РИА Новости
Тори могут лишить места в парламенте за попытку жесткого Brexit, пишут СМИ
Премьер отметил, что шансы добиться соглашения с ЕС повысились в последнее время. Произошло это, по его мнению, благодаря тому, что Брюссель почувствовал настрой Британии на выход 31 октября в любом случае, с соглашением или без. Однако, продолжил Джонсон, в Брюсселе чувствуют, что британские депутаты пытаются продлить Brexit и что "завтра они будут вместе с Корбином голосовать за бессмысленное промедление".
"Я не верю в это, но если это случится, депутаты буквально выбьют ножки из-под стула переговоров", - сказал премьер, отметив, что такое развитие событий может даже сделать невозможными дальнейшие переговоры.
"Продемонстрируйте единство целей. Парламентарии должны проголосовать с правительством против бессмысленной задержки… Нет обстоятельств, при которых я попрошу ЕС продлить срок Brexit… Я верю, что мы добьемся соглашения на встрече Европейского совета в октябре. Дайте переговорщикам возможность сделать свою работу", - призвал премьер.
Однако, как сообщили в понедельник вечером источники британских СМИ в правительстве, Джонсон держит "фигу в кармане": если депутаты не поддержат правительство и проголосуют за отсрочку Brexit, то премьер внесет предложение о проведении выборов. Таким образом, отмечают источники, Джонсон "повесит" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев.
Участники акции против Brexit в Лондоне
30 августа, 15:45РИА Новости
Опрос показал, сколько британцев верят в заключение новой сделки по Brexit
560001
Обсудить 1
Хилари БеннБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияTwitterВ мире
Рекомендуем
Зарубежные страны: Сингапур
В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма
РИА
Новости
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Разгрузка угля в одесском порту Южный
В Раде назвали "катастрофой" ситуацию с углем на Украине
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи
Лента
новостей
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
Тори могут лишить места в парламенте за попытку жесткого Brexit, пишут СМИ
Автомобиль полиции на дороге
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм
Губернатор штата Виргиния ввел режим ЧС из-за урагана "Дориан"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе
Покупательница у камеры хранения в магазине сети Магнит
Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям
Здание Министерства обороны России
В Астрахани пройдет заседание комитета по противовоздушной обороне СНГ
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Украины от блокады полуострова
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
Лента новостейМолния