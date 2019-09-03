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РИА Новости

Мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане пройдут в Москве

00:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в Беслане
Траурные мероприятия в Беслане
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Траурные мероприятия в Беслане
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мероприятия в память о жертвах терактов пройдут в Москве во вторник.
В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
Как сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, памятные митинги начнутся в 14.00 в 11 местах. Это монумент "В память о жертвах трагедии в Беслане", а также памятные знаки и мемориальные доски: на площади перед Театральным центром на Дубровке (улица Мельникова, 7); на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19; на Каширском шоссе на месте взорванного дома №6, корпус 3; на месте взрыва возле станции метро "Рижская"; в вестибюле станции метро "Автозаводская"; в подземном переходе на Пушкинской площади; у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (Волоколамское шоссе, напротив дома 92); возле гостиницы "Националь" (улица Тверская, 1); в вестибюлях станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".
В 14.30 представители общественных организаций, школьники и студенты, москвичи разных поколений возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания.
Участники траурных мероприятий 1-го сентября в Беслане
Вчера, 23:00РИА Новости
В Париже почтили память жертв теракта в Беслане
Как сообщили в постоянном представительстве Северной Осетии, в 12.20 в центре Москвы, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), начнется панихида памяти жертв теракта в Беслане. После нее в 13.00 перед Аланским подворьем состоится акция, на которой присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта в Беслане.
Отмечается, что на мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.
Кроме того, в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и сотрудников МЧС на Николо-Архангельском кладбище, в Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области. Также церемония возложения цветов и венков пройдет в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Подмосковья, в парке памяти погибших в Бесланской трагедии.
В Беслане вспоминают погибших: 15 лет с момента теракта
Вчера, 20:37РИА Новости
В Беслане вспоминают погибших: 15 лет с момента терактаВ Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в 2004 году. 1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу №1.
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