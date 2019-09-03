Мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане пройдут в Москве

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мероприятия в память о жертвах терактов пройдут в Москве во вторник.

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Как сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, памятные митинги начнутся в 14.00 в 11 местах. Это монумент "В память о жертвах трагедии в Беслане", а также памятные знаки и мемориальные доски: на площади перед Театральным центром на Дубровке (улица Мельникова, 7); на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19; на Каширском шоссе на месте взорванного дома №6, корпус 3; на месте взрыва возле станции метро "Рижская"; в вестибюле станции метро "Автозаводская"; в подземном переходе на Пушкинской площади; у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (Волоколамское шоссе, напротив дома 92); возле гостиницы "Националь" (улица Тверская, 1); в вестибюлях станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

В 14.30 представители общественных организаций, школьники и студенты, москвичи разных поколений возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания.

Как сообщили в постоянном представительстве Северной Осетии, в 12.20 в центре Москвы, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), начнется панихида памяти жертв теракта в Беслане. После нее в 13.00 перед Аланским подворьем состоится акция, на которой присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта в Беслане.

Отмечается, что на мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.