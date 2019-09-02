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РИА Новости
Ленинградская область

Шумиловская школа открылась в Ленобласти после капремонта

20:16 02.09.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
С. - ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Шумиловскую школу, на капитальный ремонт которой из регионального бюджета были выделены 94,6 миллиона рублей, открыли в понедельник в Приозерском районе Ленинградской области.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, принявшего участие в церемонии, в задании школы на протяжении двух лет - с 2017 по 2019 годы - проводился капитальный ремонт. За это время были полностью обновлены устаревшие энергетические и инженерные системы, отремонтированы классы и спортзал, столовая, закуплены новая мебель и оборудование.

"Ленинградская область первая в России приняла программу реновации старых школ. Благодаря ее реализации в школы вливается новая жизнь. Сегодня в Ленинградской области одновременно в реновации находятся восемь школ и каждый год после сдачи одной школы в программу включается новый объект. Задача — чтобы все школы Ленинградской области соответствовали современным требованиям", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что все учебные кабинеты оборудованы интерактивными комплексами, включающими персональный компьютер, мультимедийный проектор и интерактивную доску. Компьютеры в учебных кабинетах и административных помещениях объединены в локальную сеть, что позволит использовать в школе единую информационную систему. В результате реновации в школе появился лингофонный класс, что даст возможность вывести обучение иностранным языкам на качественно новый уровень.
В свою очередь, представитель пресс-службы обладминистрации добавил, что в школе также создан современный информационно-библиотечный центр, в отдельных оборудованных помещениях сопровождением школьников будут заниматься педагог-психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог.
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"Для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении создана безбарьерная среда: специальный подъемник, звонок для входа в школу, покрытое специальной плиткой крыльцо, оборудованные санузлы и комнаты личной гигиены. Также в школе действует краеведческий музей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после капитального ремонта в новом учебном году в Ленинградской области также открылись в общей сложности восемь школ.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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