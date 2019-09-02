Три новых детсада открыли в Ленобласти

"Мы сегодня взяли самые высокие темпы строительства социальных объектов за всю историю Ленинградской области. Только за последние пять лет здесь, в районе новостроек построены 36 социальных объектов. Две трети из них — выкуплены по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". До конца этого года во Всеволожском районе будет введено в эксплуатацию – и уже придут дети – 12 детских садов. Это почти две тысячи новых мест. Пока очередь существует, но мы принимаем меры для ее ликвидации: выплачивается компенсация частным детским садам, а с января 2020 года родителям будет ежемесячно выплачиваться компенсация в размере 9,5 тысяч рублей до тех пор, пока ребенок не получит место в детском саду", – сказал на открытии детского сада в Мурино Дрозденко.