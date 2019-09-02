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РИА Новости
Ленинградская область

Три новых детсада открыли в Ленобласти

18:02 02.09.2019
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© Fotolia / olesiabilkeiДетский сад
Детский сад
© Fotolia / olesiabilkei
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Детское дошкольное учреждение на 210 мест в поселке Бугры, а также два дошкольных отделения на 100 мест в городе Мурино открыли двери для воспитанников в понедельник, 2 сентября.
Детский сад в Буграх – первое в этом году дошкольное учреждение, выкупленное за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография" по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп. Общий объем федерального финансирования составил 109,7 миллиона рублей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия.
По его словам, детский сад в Буграх – не только первый, приобретенный за счет средств федерального бюджета, но и первый в регионе, где будет внедрена программа "От рождения до школы".

"Мы сегодня взяли самые высокие темпы строительства социальных объектов за всю историю Ленинградской области. Только за последние пять лет здесь, в районе новостроек построены 36 социальных объектов. Две трети из них — выкуплены по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". До конца этого года во Всеволожском районе будет введено в эксплуатацию – и уже придут дети – 12 детских садов. Это почти две тысячи новых мест. Пока очередь существует, но мы принимаем меры для ее ликвидации: выплачивается компенсация частным детским садам, а с января 2020 года родителям будет ежемесячно выплачиваться компенсация в размере 9,5 тысяч рублей до тех пор, пока ребенок не получит место в детском саду", – сказал на открытии детского сада в Мурино Дрозденко.

Также глава региона отметил, что в сентябре Ленинградская область выкупит и откроет новый детский сад в микрорайоне Южный на 80 мест, помимо этого готовится к открытию 1 ноября большой детский сад на 220 мест во Всеволожске.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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