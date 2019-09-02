Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", — написала она в Telegram-канале.

На минувшей неделе Поклонская в интервью РИА Новости сообщила, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.

В понедельник супруг депутата заявил РИА Новости о расставании с Поклонской. Он пояснил, что это произошло по причине лидерских качеств обоих супругов, — "гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться".

"К сожалению, на первый план сегодняшней как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и, в первую очередь, самого себя", — подчеркнул Соловьев.