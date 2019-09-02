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РИА Новости
Туризм

Визы в Индию подешевели

21:33 02.09.2019
1998
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКерала, Индия
Керала, Индия
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Стоимость месячной электронной визы в Индию в низкий сезон теперь составит десять долларов, в высокий сезон – 25, сообщает АТОР со ссылкой на портал правительства Индии.
Минимальная цена - у визы сроком действия 30 дней, полученной в период низкого туристического сезона (с апреля по июнь). Такое разрешение на въезд обойдется россиянам всего в десять долларов. Аналогичная виза в период с июля по март (высокий сезон) теперь стоит 25 долларов.
Годовая виза обойдется туристу в 40 долларов, цена пятилетней - 80 долларов. До обновления прейскуранта электронная индийская виза (двукратная, на 60 дней, с "коридором" в пять месяцев) с учетом всех сборов стоила 102,5 доллара на человека, однократная - 60 долларов.
При этом 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два посещения страны, а годовая и пятилетняя визы - на множественные въезды, но продолжительность каждого пребывания не может превышать 90 дней.
Напомним, что в августе этого года министр туризма Индии Прахлад Патель анонсировал введение новых электронных виз.
Керала, Индия
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