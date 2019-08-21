АТОР: снижение Индией стоимости визы может увеличить турпоток из России

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские туроператоры считают, что введение тридцатидневной электронной визы в Индию и четырехкратное снижение ее стоимости повысило бы интерес со стороны российских туристов к этой стране, сообщает АТОР.
По информации Ассоциации, Индия планирует ввести тридцатидневную электронную туристическую визу за 25 долларов в пик туристического сезона с июня по март. В низкий сезон ее стоимость будет 10 долларов, сообщил министр туризма страны Прахлад Патель. Кроме того, будут выдаваться электронные туристические визы сроком на пять лет и один год. Их стоимость составит 80 долларов и 40 долларов соответственно. Сейчас для россиян электронная индийская виза (двукратная, на 60 дней, с коридором пять месяцев) с учетом всех сборов стоит 102,5 доллара на человека.
Тем не менее, российские туроператоры считают, что радоваться преждевременно, так как в 2018 году Индия уже сообщала о планах снизить стоимость визы и увеличить срок ее действия. Однако эти планы не были реализованы.
Туроператоры отмечают, что введение длительной электронной визы по сниженной стоимости облегчило бы продажи Гоа, особенно в регионах.
В июле в Индии прошел Второй российско-индийский стратегический экономический диалог, в рамках которого 10 июля 2019 года состоялся круглый стол "Туризм и межтерриториальное сообщение". Глава Ростуризма Зарина Догузова тогда предложила индийской стороне взаимно отменить визы для туристических групп. Индийская сторона выразила заинтересованность в совместной разработке проекта правительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках сроком до 21 дня.