Во Львове неизвестные забросали камнями польскую школу во время линейки

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестные во время торжественного мероприятия по случаю Дня знаний во Львове забросали камнями территорию школы № 24 имени Марии Конопницкой, обучение в которой проходит на польском языке, сообщила в понедельник пресс-служба Львовского горсовета. По данным СМИ, один из камней попал предположительно в представителя польского консульства.

"Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. "Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - цитирует Садового пресс-служба.

Издание Zahid.net сообщает, что один из камней попал в представителя польского консульства.

Школа № 24 имени Марии Конопницкой является одной из двух школ в городе, обучение в которой проходит на польском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должен быть принят закон, который будет защищать права национальных меньшинств.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.