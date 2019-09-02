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РИА Новости

В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

15:35 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняЛошадь
Лошадь
© РИА Новости / Владимир Песня
Лошадь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Девять лошадей, в том числе пять редких мини-лошадей, погибли при пожаре в конюшне в Ленинградской области, сообщила помощница владелицы пони-фермы "Идальго" Елены Чистяковой Светлана.
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
По ее словам, на месте пожара обнаружены следы поджога: найдена канистра с бензином, также сгорел столб, на котором располагалась камера видеонаблюдения.
"У нас практически нет сомнений, что это поджог, так как два здания и одна хозпостройка, которые сгорели, располагаются в удалении друг от друга и огонь просто не мог перекинуться от здания конюшни к другим постройкам", - заметила представитель пони-фермы "Идальго".
Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 04.10 мск. На месте работали несколько пожарных подразделений, огонь охватил два здания на общей площади почти 300 квадратных метров. Около 05.17 мск возгорание удалось ликвидировать.
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