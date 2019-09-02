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РИА Новости

Фракция Порошенко не поддержит сокращение числа депутатов

15:28 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за изменения в конституцию Украины, предполагающие сокращение числа депутатов с 450 до 300, и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщила в понедельник депутат от фракции Ирина Фриз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию, предполагающие сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.
"Мы считаем, что эта инициатива содержит коррупционные риски, так как может привести фактически к узурпации и концентрации власти отдельными группами, фактически будет нивелировать право народа избирать и быть избранными. Мы будем голосовать против данной инициативы", - цитирует Фриз пресс-служба фракции.
Также депутат от фракции Виктория Сюмар отметила, что нельзя поспешно вносить изменения в Конституцию, особенно в контексте уменьшения числа депутатов, тайны волеизъявления граждан и закрепления избирательной системы. "Эти законопроекты являются несистемными, они, скорее, определяют определенные пожелания. Это прямые коррупционные риски, как и риски узурпации власти. Будет попытка быстро продвинуть конституционные изменения, но на сегодня это очень непростое дело, ведь никто так быстро не прибегал к существенным изменениям Конституции именно таким образом", - цитирует Сюмар пресс-служба фракции.
Юрий Бойко
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В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
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Ситуация на УкраинеИрина ФризЕвропейская солидарностьВиктория СюмарПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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