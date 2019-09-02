Фракция Порошенко не поддержит сокращение числа депутатов

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за изменения в конституцию Украины, предполагающие сокращение числа депутатов с 450 до 300, и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщила в понедельник депутат от фракции Ирина Фриз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию, предполагающие сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.

"Мы считаем, что эта инициатива содержит коррупционные риски, так как может привести фактически к узурпации и концентрации власти отдельными группами, фактически будет нивелировать право народа избирать и быть избранными. Мы будем голосовать против данной инициативы", - цитирует Фриз пресс-служба фракции.

Также депутат от фракции Виктория Сюмар отметила, что нельзя поспешно вносить изменения в Конституцию, особенно в контексте уменьшения числа депутатов, тайны волеизъявления граждан и закрепления избирательной системы. "Эти законопроекты являются несистемными, они, скорее, определяют определенные пожелания. Это прямые коррупционные риски, как и риски узурпации власти. Будет попытка быстро продвинуть конституционные изменения, но на сегодня это очень непростое дело, ведь никто так быстро не прибегал к существенным изменениям Конституции именно таким образом", - цитирует Сюмар пресс-служба фракции.