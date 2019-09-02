Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Это очень важно. Поэтому мы изменим формат проведения заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Сначала мы будем работать с министрами в нормальном режиме, который адекватен по отношению к положению в стране, на территории которой фактически идут боевые действия. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться, сообщать, какие решения приняты, и отвечать на вопросы", - заявил Гончарук в понедельник в ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн.