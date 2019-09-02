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РИА Новости

Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер

14:40 02.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.
Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Заседания кабмина предыдущего состава во главе с Борисом Гройсманом проходили в открытом режиме.
"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Это очень важно. Поэтому мы изменим формат проведения заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Сначала мы будем работать с министрами в нормальном режиме, который адекватен по отношению к положению в стране, на территории которой фактически идут боевые действия. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться, сообщать, какие решения приняты, и отвечать на вопросы", - заявил Гончарук в понедельник в ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн.
По его словам, доступ к публичной информации, в том числе относительно деятельности правительства, останется в открытом режиме. Также Гончарук сказал, что правительство намерено открыть свободный доступ к придомовой территории кабмина.
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
12:35РИА Новости
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