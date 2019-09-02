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РИА Новости

Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11 сентября

13:46 02.09.2019 (обновлено: 14:10 02.09.2019)
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© Фото : "Водоходъ"Теплоход "Мустай Карим" (проект PV300)
Теплоход Мустай Карим (проект PV300)
© Фото : "Водоходъ"
Теплоход "Мустай Карим" (проект PV300). Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спуск на воду новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" состоится 11 сентября на нижегородском заводе "Красное Сормово", сообщили РИА Новости в пресс-службе круизной компании "Водоходъ".
Закладка киля пассажирского судна проекта PV300 на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялась весной 2017 года. Строительство судна ведется для компании "Водоходъ" в рамках трехстороннего контракта, где одна из сторон - "Красное Сормово" - выступает изготовителем, кэптивная лизинговая компания ОСК "Машпромлизинг" (ранее называвшаяся "Гознак-лизинг") - заказчиком, а "Водоходъ" - получателем лайнера.
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"Спуск на воду круизного теплохода "Мустай Карим" (проект PV300) состоится 11 сентября 2019 года", - сообщили в пресс-службе. Теплоход будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу "плавучей гостиницы". Длина судна - 141 метр.
РИА Новости в марте опубликовало фотографии дизайн-проектов интерьера лайнера "Мустай Карим", оказавшиеся в распоряжении агентства. Согласно этим изображениям, пассажиры судна смогут почитать книги в лаунж-зоне с камином, на борту предусмотрены обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, а также большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, в каютах – панорамные окна, цветовая гамма интерьеров – пастельные и натуральные тона.
Первый за постсоветское время лайнер проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства заложили на "Лотосе" в середине августа 2016 года. Аналогичный лайнер на "Красном Сормово" станет вторым построенным в РФ круизным лайнером. Судно на "Лотосе" имеет название "Петр Великий", лайнер, строящийся для компании "Водоходъ", получил имя "Мустай Карим" в честь знаменитого башкирского поэта. "Водоходъ" планирует осуществлять круизы по маршрутам: Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также Москва – Ростов-на-Дону с проходом по Волго-Донскому судоходному каналу.
Спуск круизного пассажирского лайнера Петр Великий на судостроительном заводе Лотос
24 мая, 19:07РИА Новости
В России спустили на воду первый круизный лайнер "Петр Великий"
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ТуризмНовости - ТуризмКрасное СормовоОбъединенная судостроительная корпорацияГознакМоскваРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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