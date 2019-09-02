Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11 сентября

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спуск на воду новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" состоится 11 сентября на нижегородском заводе "Красное Сормово", сообщили РИА Новости в пресс-службе круизной компании "Водоходъ".

Закладка киля пассажирского судна проекта PV300 на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялась весной 2017 года. Строительство судна ведется для компании "Водоходъ" в рамках трехстороннего контракта, где одна из сторон - "Красное Сормово" - выступает изготовителем, кэптивная лизинговая компания ОСК "Машпромлизинг" (ранее называвшаяся "Гознак-лизинг") - заказчиком, а "Водоходъ" - получателем лайнера.

"Спуск на воду круизного теплохода "Мустай Карим" (проект PV300) состоится 11 сентября 2019 года", - сообщили в пресс-службе. Теплоход будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу "плавучей гостиницы". Длина судна - 141 метр.

РИА Новости в марте опубликовало фотографии дизайн-проектов интерьера лайнера "Мустай Карим", оказавшиеся в распоряжении агентства. Согласно этим изображениям, пассажиры судна смогут почитать книги в лаунж-зоне с камином, на борту предусмотрены обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, а также большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, в каютах – панорамные окна, цветовая гамма интерьеров – пастельные и натуральные тона.