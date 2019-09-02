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РИА Новости

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

13:11 02.09.2019 (обновлено: 14:04 02.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер Олеска Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов", - заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал "Прямой.
Кроме того, Зеленский поручил разъяснить обществу, что земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов мелкого собственника, и никто не будет забирать землю.
"Принять закон о рынке земель и отменить срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные - председатель Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", - добавил украинский президент.
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Также Зеленский поручил на 100% внести информацию о земельных участках в Государственный земельный кадастр.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё продать и дело в шляпе. Если Порошенко ещё как то пыжился за Батькивщину, то Зеленскому как современному юмористу, проще и спокойней всё слить не вытирая. Однако всё к этому и идёт.
2 сентября, 13:14
Ryskin Andy
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