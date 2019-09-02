Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер Олеска Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов", - заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал "Прямой.

Кроме того, Зеленский поручил разъяснить обществу, что земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов мелкого собственника, и никто не будет забирать землю.

"Принять закон о рынке земель и отменить срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные - председатель Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", - добавил украинский президент.

Также Зеленский поручил на 100% внести информацию о земельных участках в Государственный земельный кадастр.