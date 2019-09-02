На Землю обрушилась магнитная буря

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.
"Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Отмечается, что более значительные возмущения магнитного поля регистрировалось лишь в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.
"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", — заявляют ученые.
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.