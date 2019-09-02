На Землю обрушилась магнитная буря

"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", — заявляют ученые.