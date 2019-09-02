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РИА Новости

На Землю обрушилась магнитная буря

12:58 02.09.2019 (обновлено: 15:36 02.09.2019)
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© NASA / GSFC/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
Вспышка на солнце. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.

"Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что более значительные возмущения магнитного поля регистрировалось лишь в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.

"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", — заявляют ученые.

Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.
Прохожая на Тверской улице в Москве
14 мая, 20:15РИА Новости
Эксперты рассказали, как магнитная буря может повлиять на работу техники
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ЗемляРоссийская академия наукРИА Наука
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