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РИА Новости

В Петербурге аннулировали регистрацию Бортко кандидатом в губернаторы

12:50 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Бортко
Режиссер Владимир Бортко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Бортко . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Горизбирком Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко, который баллотировался от КПРФ, кандидатом на выборы губернатора, сообщили РИА Новости в городской избирательной комиссии.
"Первого сентября 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение об аннулировании регистрации кандидата на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга Бортко Владимира Владимировича", - сказал собеседник агентства.
Режиссер Владимир Бортко
Вчера, 12:20РИА Новости
КПРФ обсудит решение Бортко снять кандидатуру в Петербурге после выборов
Он отметил, что заявление Бортко, в котором он просит исключить его из числа кандидатов, поступило 31 августа. О решении сняться с выборов депутат Госдумы от КПРФ объявил на дебатах в пятницу, 30 августа.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
30 августа, 20:36РИА Новости
В ЦИК назвали решение Бортко сняться с выборов "правом кандидата"
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Владимир ВладимировКПРФГосдума РФВладимир БорткоАлександр БегловРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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