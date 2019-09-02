В Петербурге аннулировали регистрацию Бортко кандидатом в губернаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Горизбирком Петербурга аннулировал регистрацию Владимира Бортко, который баллотировался от КПРФ, кандидатом на выборы губернатора, сообщили РИА Новости в городской избирательной комиссии.

"Первого сентября 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение об аннулировании регистрации кандидата на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга Бортко Владимира Владимировича", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заявление Бортко, в котором он просит исключить его из числа кандидатов, поступило 31 августа. О решении сняться с выборов депутат Госдумы от КПРФ объявил на дебатах в пятницу, 30 августа.