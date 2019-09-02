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РИА Новости

Премьер Украины назвал приоритетную задачу нового правительства

12:35 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.
"Среди важных срочных задач на следующие пару недель, подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год", - заявил Гончарук в понедельник в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, кабмином и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал "Прямой".
Также среди важных задач премьер выделил запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, а также преодоление рейдерства. "За следующий месяц задача - история с рейдерством должна пойти в прошлое навсегда", - отметил премьер.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеМВФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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