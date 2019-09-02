Премьер Украины назвал приоритетную задачу нового правительства

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.

Также среди важных задач премьер выделил запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, а также преодоление рейдерства. "За следующий месяц задача - история с рейдерством должна пойти в прошлое навсегда", - отметил премьер.