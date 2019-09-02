Наргиз после извинений перед Валерией примерила образ "телочки в туфлях"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова пошутила над своим высказыванием о "телочке в туфлях", примерив на себя соответствующий образ.

"Ну а вот и тёлочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу", — написала певица в Instagram.

В интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя другим звездам шоу-бизнеса, в частности, "телочкам в туфлях", упомянув имя певицы Валерии. Позже она принесла извинения исполнительнице и ее мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, заявив, что это была "бестактная оговорка". Супруги заверили, что не обиделись и пожелали Наргиз сил в "непростой период".