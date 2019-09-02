Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали нового министра образования и науки Анну Новосад за ошибки в тексте.

Новосад опубликовала пост в Facebook на украинском языке. В нем она выразила благодарность президенту и правительству за оказанное доверие и написала о предстоящих задачах на посту главы ведомства.

Комментаторов удивило количество ошибок в публикации. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.

Исправленные ошибки украинского министра Исправленные ошибки украинского министра

"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", — прокомментировала Лiля Бойко.

"Два по родному языку!" — поддержала ее Елена Ярошенко.

"Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра",— отметила Наталья Зацерковная.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной такого количества ошибок стал тот факт, что родной язык у министра — русский, а украинский она учит недавно.

"Это когда твой родной русский, а заставляют учить украинский. И не будет грамотных ни русских, ни украинцев", — написала Лика Маслова.

"Девушка говорит и думает на русском, а на работе пользуется украинским. Обычная ситуация", — прокомментировал Юрий Михалевич.