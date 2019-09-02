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РИА Новости

Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте

09:03 02.09.2019 (обновлено: 09:20 02.09.2019)
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© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали нового министра образования и науки Анну Новосад за ошибки в тексте.
Новосад опубликовала пост в Facebook на украинском языке. В нем она выразила благодарность президенту и правительству за оказанное доверие и написала о предстоящих задачах на посту главы ведомства.
Комментаторов удивило количество ошибок в публикации. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.
Исправленные ошибки украинского министра
Исправленные ошибки украинского министра
Исправленные ошибки украинского министра
"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", — прокомментировала Лiля Бойко.
"Два по родному языку!" — поддержала ее Елена Ярошенко.
"Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра",— отметила Наталья Зацерковная.
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Некоторые комментаторы предположили, что причиной такого количества ошибок стал тот факт, что родной язык у министра — русский, а украинский она учит недавно.
"Это когда твой родной русский, а заставляют учить украинский. И не будет грамотных ни русских, ни украинцев", — написала Лика Маслова.
"Девушка говорит и думает на русском, а на работе пользуется украинским. Обычная ситуация", — прокомментировал Юрий Михалевич.
Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. На этом посту она сменила Лилию Гриневич.
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Популярные комментарии
Смешно конечно. Но если протестировать наших чиновников на грамотность, будет не смешно, печально.
2 сентября, 09:07
Арсений Понфилекно
49213128
Лучше бы писала на русском языке, меньше бы было ошибок)))
2 сентября, 09:18
ПPПётр Petroff
6120004
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