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РИА Новости

На Украине десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

08:57 02.09.2019 (обновлено: 08:58 02.09.2019)
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Скорая помощь
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Скорая помощь. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепропетровской области, 10 человек госпитализированы, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "ДАФ". Указывается, что авария произошла в воскресенье утром возле села Елизаветовка.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Автомобиль скорой помощи Украины
28 августа, 12:06РИА Новости
На Украине десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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