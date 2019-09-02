На Украине десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепропетровской области, 10 человек госпитализированы, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "ДАФ". Указывается, что авария произошла в воскресенье утром возле села Елизаветовка.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
28 августа, 12:06РИА НовостиНа Украине десять человек пострадали в ДТП с автобусом