В Казахстане к 2024 году число госслужащих сократят на четверть

НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сократить на 25% число государственных служащих и работников национальных компаний к 2024 году.
"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников", - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана.
Он заявил, что "к 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на 25%, то есть на четверть".