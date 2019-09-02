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РИА Новости

В Казахстане к 2024 году число госслужащих сократят на четверть

08:48 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в столице Казахстана Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в столице Казахстана Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в столице Казахстана Нур-Султане.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сократить на 25% число государственных служащих и работников национальных компаний к 2024 году.
"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников", - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана.
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Он заявил, что "к 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на 25%, то есть на четверть".
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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