В Казахстане к 2024 году число госслужащих сократят на четверть

"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников", - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана.