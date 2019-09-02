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РИА Новости

Матвиенко рассказала о перезагрузке образовательного процесса в России

01:37 02.09.2019 (обновлено: 12:14 02.09.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нужно грамотно проводить перезагрузку образовательного процесса в России, приводить его в соответствие с требованиями, диктуемыми временем, и в то же время сохранять все ценное в отечественной системе образования, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Дорожной картой" здесь служит национальный проект "Образование". На его реализацию направляется почти 800 миллиардов рублей. По сути, речь идет о перезагрузке образовательного процесса в нашей стране", — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации в понедельник.
Парламентарий отметила, что развитие информационных технологий открывает новые возможности и в сфере школьного образования. Об этом свидетельствует, в частности, опыт осуществления в Москве, ряде других регионов проекта электронной школы. "Вместе с тем этот же опыт говорит о том, что делать это надо аккуратно, что называется, без фанатизма. Полагаю, что "цифра" в сфере образования — не более чем один из методических инструментов. Педагога она заменить не может и не сможет никогда", — подчеркнула спикер.
Компьютер, робот, искусственный интеллект в состоянии оказать действенную помощь в поиске информации, избавить от рутинной работы, связанной с ее запоминанием, добавила парламентарий. "Но только учитель может научить школьника ее пониманию, навыкам интеллектуального осмысления информации, ее верификации, приведению в систему. Все это и есть то, что мы называем знаниями. Учитель, его личность — ключевое звено в образовательном процессе", — уверена Матвиенко.
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По ее словам, время стремительных изменений, в котором мы живем, экспоненциальный рост информации предъявляют все более высокие требования к педагогу. "Нам надо брать курс на выстраивание единой системы как подготовки учителей, так и повышения их квалификации. Исходить из того, что это постоянный, непрерывный процесс", — отметила сенатор.
При этом важно усиление фундаментальности в школьном образовании, полагает спикер.

"Другая, в определенном смысле еще более важная цель — выявление талантливых детей, подростков, юношей и девушек, создание условий для того, чтобы они реализовали свой потенциал как можно полнее", — считает Матвиенко, отмечая, что в этой области есть достижения.

Работу по формированию нашей национальной, российской интеллектуальной элиты, притом во всех областях жизни общества, необходимо продолжать: от успехов здесь в очень большой степени зависят место и роль России в международном сообществе XXI века, подчеркнула она.
По словам законодателя, огромное значение имеет возвращение в российские школы принципа единства обучения и воспитания.

"Дело за тем, чтобы придать этой работе системный характер и тем самым повысить ее эффективность. Это тем более важно, что ожидать ослабления развязанной против нас Западом информационной войны явно не приходится. Тем не менее намерения воздвигать новый железный занавес у нас нет", — отметила парламентарий.

В этих условиях воспитательная работа не должна быть ни проповедью, ни назиданием, полагает сенатор. "Ее необходимо строить как диалог педагогов и школьников. Она должна включать в себя такие элементы, как доказательность, терпимость к иному мнению, уважение достоинства учащихся. В преподавании общественных наук, при всей важности знания учащимися фактов, событий, дат, на "выходе" важно иметь усвоение базовых ценностей, лежащих в основе российской цивилизации, формирование национальной идентичности, патриотизма", — заключила Матвиенко.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕдинствоРоссияВЕКОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Верните образование (лучшее в мире) которое было в СССР и не придумывайте велосипед)
2 сентября, 06:23
Сосед Соседов
4210101
Нужно работать, нужно много работать, нужно хорошо работать... лозунги с плакатов что ли зачитала?
2 сентября, 05:52
ppet.g6
19131101
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