Новую школу открыли в самом удаленном районе Ленобласти

Губернатор отметил, что в здании новой школы будут также заниматься 126 учеников Вознесенского отделения Подпорожской школы искусств. До этого отделение располагалось в неприспособленных помещениях. Теперь же дети после уроков будут переходить в класс хореографии, театральный и другие, не выходя из здания школы.

"По всей стране торжественные линейки в школах пройдут ‪2 сентября. Но мы сознательно пошли на то, чтобы провести линейку здесь в День знаний, потому что это большой праздник для Вознесенья и всего Подпорожского района. В этом году мы открываем школу, построенную "с нуля", и будем строить дальше по всей области. Мы набрали хорошие темпы и строим восемь школ в год и еще восемь по программе реновации. Мы строим в Пустомедже, Томачево, мы начали строить огромную школу, гимназию в Волхове. Ближайшее открытие учебного заведения - 1 октября в поселке Сельцо Волосовского района, затем в районах новостроек и так далее", — сказал Дрозденко.