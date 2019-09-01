Новую школу открыли в самом удаленном районе Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День знаний торжественно открыл новую современную школу в поселке Вознесенье Подпорожского района.
Учебное заведение рассчитано на 350 учащихся начальных, средних и старших классов и построено вместо старой школы на 250 мест. Сегодня школа приняла 20 первоклассников.
"Это самая современная школа на востоке Ленобласти с полностью оборудованными кабинетами химии, физики, информатики, музыки, технологии, иностранных языков и библиотечным центром. В здании есть актовый зал на 210 мест со сценой, помещением радиоузла, гримерными и кладовыми костюмов и декораций и даже краеведческий музей", - сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что в здании новой школы будут также заниматься 126 учеников Вознесенского отделения Подпорожской школы искусств. До этого отделение располагалось в неприспособленных помещениях. Теперь же дети после уроков будут переходить в класс хореографии, театральный и другие, не выходя из здания школы.
Таким образом, для Вознесенья школа должна стать настоящим центром притяжения – очагом знаний, новых информационных технологий, детского и юношеского творчества.
По самым актуальным стандартам созданы здесь условия для обучающихся с ограниченными возможностями: пандусы, туалетные комнаты, лифты.
На строительство Вознесенской школы из бюджета Ленобласти было направлено 438,6 миллиона рублей.
После торжественной части глава региона провел в новой школе тематический урок "Знай и люби свой край" для старшеклассников.
"По всей стране торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября. Но мы сознательно пошли на то, чтобы провести линейку здесь в День знаний, потому что это большой праздник для Вознесенья и всего Подпорожского района. В этом году мы открываем школу, построенную "с нуля", и будем строить дальше по всей области. Мы набрали хорошие темпы и строим восемь школ в год и еще восемь по программе реновации. Мы строим в Пустомедже, Томачево, мы начали строить огромную школу, гимназию в Волхове. Ближайшее открытие учебного заведения - 1 октября в поселке Сельцо Волосовского района, затем в районах новостроек и так далее", — сказал Дрозденко.
В ходе осмотра школы глава региона поручил комитету общего и профессионального образования области рассмотреть возможность оборудования всех школьных библиотек доступом в интернет через Wi-Fi.