Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T19:16Z
https://ria.ru/20190901/1558134425.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155813/95/1558139509_0:0:3013:1695_1036x0_80_0_0_77b024abeb065235f348ec2463f390c8.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны

18:15 01.09.2019 (обновлено: 19:16 01.09.2019)
26218
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТоржественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российских парламентариев и дипломатов возмутило решение Польши не приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Варшава пригласила представителей стран Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства", в число которых Россия не входит. Также дипломат утверждает, что Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

"Глупое положение"

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула польские власти в глупости. Дипломат отметила, что официальная Варшава давно не ставила себя в подобное положение.
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
30 августа, 15:1280 лет с начала Второй мировой войны
Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о Второй мировой войнеПолитическая позиция по поводу начала Второй мировой войны в некоторых западных странах сформировалась около 30 лет назад. Новые факты, проливающие свет на мотивы участников главного конфликта XX века, никак эту позицию не меняют. О том, по каким причинам это происходит, рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство опубликовало во "ВКонтакте" сообщение, в котором напомнило, что именно Советский Союз разгромил нацизм и освободил Европу, в то время как некоторые страны принижают заслуги СССР, тем самым пытаясь бросить тень на современную Россию.
"Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму", — подчеркнули дипломаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия Москвы не могут считаться полноценными.

"Показывают ущербность"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал риторику польских властей.
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архива
Вчера, 11:26РИА Новости
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архиваВосемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.
"Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", — передает слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
По его мнению, подобные заявления унижают память военных, спасавших польский народ от истребления.
Депутат Виктор Водолазкой также назвал политику Польши "русофобской".
"То, что происходит сегодня в Европе, <…> не вписывается ни в какие исторические каноны, реалии и традиции", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
Парламентария возмутило слово "торжество", которое Варшава использует в отношении данного мероприятия.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 12:5380 лет с начала Второй мировой войны
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
"Для России и бывших стран СССР — это не "торжество", это начало Второй мировой войны, где погибли десятки миллионов жителей не только Советского Союза, но и многих стран", — отметил он.

"Стыдно за вас"

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, предположил, что подобные заявления польские политики делают под влиянием "навязанной трактовки извне".
"Разговор о пересмотре неких подходов — это лицемерие, предательство министром иностранных дел своих дедов и прадедов, которые защищали свою страну вместе с советским солдатом", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".
Аналогичного мнения придерживается сенатор Константин Косачев. Парламентарий обвинил Варшаву в переписывании истории и напомнил, что солдаты Красной армии отдали за освобождение Польши 600 тысяч жизней.
"Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно", — добавил он в фейсбуке.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вчера, 17:35РИА Новости
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
43424171735
Обсудить 105
80 лет с начала Второй мировой войныМария ЗахароваМИД РФСовет Федерации РФВячеслав ВолодинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наверное мало денег в совет европы заслали , вот и не пригласили на вечеринку ...
1 сентября, 18:33
Михаил Квашнин
142700213
Почему российские политики не говорят про геноцид белорусов поляками?????
1 сентября, 21:56
vv14d.n
110103841
Рекомендуем
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию
РИА
Новости
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лента
новостей
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
В Цхинвале сообщили, что Грузия наращивает военное присутствие на границе
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Монеты и банкноты Евро
СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
В Госдуме назвали слова эстонского лидера об "окончании войны" неуместными
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Ни Трампа, ни Путина. Начало Второй мировой в Польше отмечают только "свои"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
09:32Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
Лента новостейМолния