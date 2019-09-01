В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны

Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российских парламентариев и дипломатов возмутило решение Польши не приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Варшава пригласила представителей стран Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства", в число которых Россия не входит. Также дипломат утверждает, что Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

"Глупое положение"

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула польские власти в глупости. Дипломат отметила, что официальная Варшава давно не ставила себя в подобное положение.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство опубликовало во "ВКонтакте" сообщение, в котором напомнило, что именно Советский Союз разгромил нацизм и освободил Европу, в то время как некоторые страны принижают заслуги СССР, тем самым пытаясь бросить тень на современную Россию.

"Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму", — подчеркнули дипломаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия Москвы не могут считаться полноценными.

"Показывают ущербность"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал риторику польских властей.

"Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", — передает слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

По его мнению, подобные заявления унижают память военных, спасавших польский народ от истребления.

Депутат Виктор Водолазкой также назвал политику Польши "русофобской".

"То, что происходит сегодня в Европе, <…> не вписывается ни в какие исторические каноны, реалии и традиции", — заявил он в комментарии телеканалу RT

Парламентария возмутило слово "торжество", которое Варшава использует в отношении данного мероприятия.

"Для России и бывших стран СССР — это не "торжество", это начало Второй мировой войны, где погибли десятки миллионов жителей не только Советского Союза, но и многих стран", — отметил он.

"Стыдно за вас"

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, предположил, что подобные заявления польские политики делают под влиянием "навязанной трактовки извне".

"Разговор о пересмотре неких подходов — это лицемерие, предательство министром иностранных дел своих дедов и прадедов, которые защищали свою страну вместе с советским солдатом", — цитирует его радиостанция " Говорит Москва ".

Аналогичного мнения придерживается сенатор Константин Косачев. Парламентарий обвинил Варшаву в переписывании истории и напомнил, что солдаты Красной армии отдали за освобождение Польши 600 тысяч жизней.