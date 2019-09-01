Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T17:49Z
https://ria.ru/20190901/1558132677.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155812/80/1558128020_0:121:3212:1928_1036x0_80_0_0_87c30063755bedb04df26623b61c4a98.jpg
РИА Новости
Культура

Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

17:05 01.09.2019 (обновлено: 17:49 01.09.2019)
82525
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наргиз Закирова. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за "бестактную оговорку".
Так, Валерия в Instagram призналась, что не приняла оскорбительные слова на свой счет, добавив, что промахи бывают у всех.
"Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку".
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Певица Валерия
В свою очередь, супруг артистки Иосиф Пригожин в разговоре с "360" выразил мнение, что Закирова проявила мужество, попросив прощения.
"Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла", — сказал он, добавив, что Валерия своим примером показывает людям, как надо выглядеть.
Ранее Закирова извинилась перед Валерией и Пригожиным за то, что в интервью каналу "А поговорить" противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув в том числе имя певицы.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
22 августа, 14:43Культура
Наргиз рассказала об официальном запрете на исполнение песен Фадеева
В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам исполнительницы, этот шаг был неожиданным и сорвал ее концертный тур.
Позже она рассказала, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина.
1305211121468
Обсудить 6
КультураНаргиз (певица)ВалерияШоу-бизнесИосиф ПригожинРоссия
Популярные комментарии
Все надоели. Серпентарий.
1 сентября, 17:13
hiusversus
3620002
Какое счастье. Теперь можно спать спокойно.
1 сентября, 17:30
Svetlana Kasyanova
14130002
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Доллары США и рубли
Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц
Лента
новостей
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Работа пенсионного фонда
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Полиция
В Брянской области умер избитый полицейским студент
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
"Мисс Москва" высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Сотрудники в офисе
Исследование показало, сколько выпускников вузов работают по специальности
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Лента новостейМолния