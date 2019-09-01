Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

"Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла", — сказал он, добавив, что Валерия своим примером показывает людям, как надо выглядеть.