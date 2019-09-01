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РИА Новости

Арабская коалиция опровергла обвинение хуситов в авиаударе по тюрьме

16:03 01.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Арабская коалиция заявила, что не наносила удар по тюрьме в йеменской провинции Дамар в центральной части страны, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики телеканалу Al Arabiya.
Ранее в ночь на воскресенье коалиция заявила об уничтожении в результате ударов военного объекта в йеменской провинции Дамар, принадлежавшего мятежному движению "Ансар Алла" (хуситы). Позднее хуситы заявили, что коалиция нанесла удар по тюрьме, в которой содержались военнопленные. По заявлению хуситов, 60 человек погибли, 50 получили ранения.
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По словам аль-Малики, авиаудар коалиции пришелся на военный объект хуситов в провинции Дамар, находящийся приблизительно в 10 километрах от одноименного центра провинции, а не на тюрьму. Он подчеркнул, что во время удара коалиция предприняла все необходимые меры для того, чтобы мирные жители не попали под него.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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