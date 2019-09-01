Арабская коалиция уничтожила военный объект хуситов в Йемене, пишут СМИ

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Арабская коалиция заявила об уничтожении в результате ударов военного объекта в йеменской провинции Дамар, принадлежавшего мятежному движению "Ансар Алла" (хуситы), передает телеканал "Al Arabiya".
По информации телеканала, в заявлении коалиции сообщается, что на военном объекте хранились беспилотники, а также средства ПВО. Отмечается, что коалиция сообщила, что приняла "превентивные меры для защиты гражданского населения".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.