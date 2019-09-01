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РИА Новости

Хуситы заявили о 60 погибших при авиаударе арабской коалиции по тюрьме

10:35 01.09.2019 (обновлено: 16:04 01.09.2019)
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что 60 человек погибли, 50 получили ранения в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар в центральной части страны, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя минздрава хуситов.
Ранее арабская коалиция заявила об уничтожении в результате ударов военного объекта в йеменской провинции Дамар.
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Представитель минздрава хуситов заявил, что после авиаудара коалиции по тюрьме, в которой содержатся военнопленные, были извлечены тела 60 погибших, более 50 раненых были доставлены в больницы.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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