Зюганов выступил в поддержку сенатора Мархаева после публикаций на РЕН ТВ

"Мархаев Вячеслав Михайлович очень крепкий, талантливый человек. Он командовал в свое время подразделением, когда была война в Чечне. Он проявлял героизм. Даже когда его ребята попали в плен, он отложил оружие в сторону, пришел к бандитам и сказал: пока вы мне не отдадите (ребят – Прим. ред.), я не уйду. Они настолько были поражены его мужеством и храбростью, что отпустили его ребят", - сказал РИА Новости Зюганов.