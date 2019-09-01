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РИА Новости

Зюганов выступил в поддержку сенатора Мархаева после публикаций на РЕН ТВ

14:38 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого обвиняют в нападении на журналистку РЕН ТВ, охарактеризовав его как грамотного и мужественного человека.
Ранее телеканал РЕН ТВ на своем сайте сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте РЕН ТВ, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Согласно сообщению на сайте телеканала, оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
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Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ.
"Мархаев Вячеслав Михайлович очень крепкий, талантливый человек. Он командовал в свое время подразделением, когда была война в Чечне. Он проявлял героизм. Даже когда его ребята попали в плен, он отложил оружие в сторону, пришел к бандитам и сказал: пока вы мне не отдадите (ребят – Прим. ред.), я не уйду. Они настолько были поражены его мужеством и храбростью, что отпустили его ребят", - сказал РИА Новости Зюганов.
"Он умеет работать, он грамотный человек. Вместо того чтобы и там проводить нормальные выборы, занимаются всякими провокациями и инсинуациями. Надо заняться делом", - отметил лидер КПРФ.
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Вячеслав МархаевСовет Федерации РФКПРФГеннадий ЗюгановОбщество
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