КПРФ обсудит решение Бортко снять кандидатуру в Петербурге после выборов

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Партийная оценка решению депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко снять свою кандидату с выборов губернатора Санкт-Петербурга будет дана после завершения предстоящего голосования, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Бортко объявил о своем решении в ходе дебатов в пятницу.
"Что касается официальной партийной оценки, (она будет) после завершения выборов. Мы рассмотрим все обстоятельства этого дела. Но сейчас надо отмобилизоваться всем на результат. У нас хорошие позиции у (Алексея - ред.) Корниенко на Сахалине, есть реальная возможность выиграть выборы губернатора. У нас хорошо идет (Николай - ред.) Платошкин на довыборах в Хабаровском крае, у нас ярко ведет выборную кампанию (Виктор - ред.) Соболев в Ставропольском крае", - сказал РИА Новости Зюганов.
Лидер компартии добавил, что снятие Бортко с выборов - его личная инициатива и решение. "Это его решение. Мы, я сторонник активного сопротивления в борьбе нынешнему курсу. Борьбы за политику в интересах граждан, за справедливость, за сильную страну", - пояснил парламентарий.
30 августа, 18:54РИА НовостиБортко снялся с выборов губернатора Петербурга