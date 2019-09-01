КПРФ обсудит решение Бортко снять кандидатуру в Петербурге после выборов

"Что касается официальной партийной оценки, (она будет) после завершения выборов. Мы рассмотрим все обстоятельства этого дела. Но сейчас надо отмобилизоваться всем на результат. У нас хорошие позиции у (Алексея - ред.) Корниенко на Сахалине, есть реальная возможность выиграть выборы губернатора. У нас хорошо идет (Николай - ред.) Платошкин на довыборах в Хабаровском крае, у нас ярко ведет выборную кампанию (Виктор - ред.) Соболев в Ставропольском крае", - сказал РИА Новости Зюганов.