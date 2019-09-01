В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены

Инцидент произошел в городе Мидленд. По данным полиции, стрельбу открыли в магазине Home Depot в городе Одесса, который граничит с Мидлендом.

Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован.