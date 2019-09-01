В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В штате Техас в результате стрельбы погибли два человека, до 20 получили ранения, сообщает газета New York Times.
Инцидент произошел в городе Мидленд. По данным полиции, стрельбу открыли в магазине Home Depot в городе Одесса, который граничит с Мидлендом.
Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован.
Позже полиция заявила, что число жертв увеличилось до пяти.
Вместе с тем, по данным местной газеты Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30 человек. По данным издания, стрельбу могли вести два человека, находившиеся в разных автомобилях.
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор Уильям Барр проинформировал его о случившемся. "ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы", — отметил глава Белого дома.