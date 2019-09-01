Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T07:21Z
https://ria.ru/20190901/1558121523.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/08/1557150860_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_509a88bb5a5045c912f06dc7ff2679d0.jpg
РИА Новости

В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены

01:37 01.09.2019 (обновлено: 07:21 01.09.2019)
6361
© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В штате Техас в результате стрельбы погибли два человека, до 20 получили ранения, сообщает газета New York Times.
Инцидент произошел в городе Мидленд. По данным полиции, стрельбу открыли в магазине Home Depot в городе Одесса, который граничит с Мидлендом.
Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован.
Позже полиция заявила, что число жертв увеличилось до пяти.
Вместе с тем, по данным местной газеты Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30 человек. По данным издания, стрельбу могли вести два человека, находившиеся в разных автомобилях.
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор Уильям Барр проинформировал его о случившемся. "ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы", — отметил глава Белого дома.
Полицейские в США
19 августа, 05:03РИА Новости
В США предотвратили три потенциальных случая массовой стрельбы
5651854
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАFacebook, Inc.TwitterПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Продажа билетов в Большой театр
В России вступил в силу закон о борьбе с "билетной мафией"
РИА
Новости
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились "уничтожить" Польшу
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
СК по Башкирии опубликовал видео с матерью найденного мертвым малыша
СК опубликовал видео с матерью, убившей ребенка в Башкирии
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае число подтопленных домов выросло за сутки до 166
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем
10:14В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения
10:13В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки
10:11Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики
10:07Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за неисправности самолета
10:07Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии
10:06В России изменились правила призыва в армию
10:00Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировался
09:46Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
09:44В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
09:34Володин поздравил всех с Днем знаний
09:27На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов
09:20Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в первый день осени
09:11В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке
09:04Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта
08:54В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста
08:42Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
08:36Глава Минпросвещения поздравила учащихся с Днем знаний
08:35Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:31В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Лента новостейМолния