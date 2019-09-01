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РИА Новости
Культура

В школах восьми регионов стартует проект по введению культурных нормативов

00:35 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начнется в восьми регионах России с 1 сентября.
Как ранее сообщала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, проект стартует в Республике Татарстан, в Республике Коми, в Ставропольском крае, в Ярославской области, в Пензенской области, в Саратовской области и в Новосибирской области.
В министерстве культуры России рассказали РИА Новости, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов.
"Затем дети должны будут поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике для усвоения нормативного объема знаний о культуре и искусстве. Проект предусматривает, с одной стороны, приобщение к культурным практикам через посещение учреждений культуры, с другой стороны, через освоение рекомендованных к изучению произведений искусства", - рассказали в Минкультуры.
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Кроме того, в ведомстве отметили, что в предметном содержании, определяющем нормативы проекта, представлено семь направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф.
"По каждому направлению подготовлен рекомендуемый список произведений, состоящий из двух компонентов: мирового и отечественного, с преобладанием национального аспекта", - добавили в ведомстве.
Таким образом, по сообщению министерства, результатом комплекса мероприятий проекта "Культурный норматив школьника" станет развитие творческих компетенций детей путем их погружения в культурные практики, изучения информационных ресурсов о культуре, участия в мастер-классах, общения с деятелями культуры.
Говоря о стоимости посещения учреждений культуры, в ведомстве рассказали, что Минкультуры России утвержден порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам.
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КультураМинистерство культуры РФРоссияПросвещениеОбразование - Общество
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