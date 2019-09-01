Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве

Первая в мире Госкиношкола выпускала режиссеров, операторов, художников. Ее возглавил известный актер и режиссер Владимир Гардин. Преподавателями в школе работали режиссер Лев Кулешов, сценарист Олег Леонидов, оператор Эдуард Тиссэ.

В 1925 году киношкола была реорганизована в Государственный техникум кинематографии (ГТК), в 1930 году – в Государственный институт кинематографии (ГИК), в 1934 году – во Всесоюзный институт кинематографии

В 1986 году институту было присвоено имя режиссера Сергея Герасимова.

В 1992 году Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова преобразован во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

В 2008 году ВГИК получил статус университета. В 2015 году ему было возвращено историческое название "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова".

С 2013 года ВГИК отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

В работе института кинематографии принимали участие такие крупнейшие мастера и теоретики кино, как Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Михаил Ромм, Борис Бабочкин, Роман Кармен, Сергей Герасимов, Сергей Юткевич, Сергей Бондарчук, Тамара Макарова, Иван Иванов-Вано, Ростислав Юренев и др.

Созданная ими система художественного образования предусматривает гуманитарную и искусствоведческую подготовку, практическую работу в творческих мастерских и съемочных группах на учебной киностудии.

В 1931 году во ВГИКе была организована фильмотека, выросшая впоследствии в Госфильмофонд России.

Среди выпускников института – режиссеры Андрей Тарковский, Георгий Чухрай, Марлен Хуциев, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Элем Климов, Эльдар Рязанов, Станислав Ростоцкий, Кира Муратова, Александр Сокуров; сценаристы Александр Володин, Валерий Фрид, Геннадий Шпаликов, Владимир Мережко; писатель, режиссер и актер Василий Шукшин; операторы Вадим Юсов, Владимир Нахабцев, Игорь Слабневич, Павел Лебешев, многие известные артисты и художники кино и телевидения.

Выпускниками ВГИКа режиссерами Татьяной Лиозновой, Сергеем Говорухиным, Евгением Ташковым, Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым была заложена традиция создания отечественного телевизионного сериала.

При активном участии ВГИК созданы киновузы Болгарии, Вьетнама, Египта, Китая, Чехии, Польши и других стран. Вгиковские образовательные программы и методики успешно используются сегодня в США, Мексике, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Индии, Вьетнаме, Китае и других странах. За годы существования института были подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и для 75 стран дальнего зарубежья.

Сегодня ВГИК готовит специалистов в области "Культура и искусство" по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.

Обучение ведется по очной форме на режиссерском, актерском, операторском, художественном, сценарно-киноведческом факультетах, а также на факультете анимации и мультимеда и продюсерства и экономики. На сценарно-киноведческом факультете и факультете продюсерства и экономики осуществляется обучение по заочной форме

ВГИК – единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов.

Научно-исследовательский институт киноискусства (НИИК) в сотрудничестве с кафедрами института проводит исследования в области истории и теории кино и других актуальных проблем развития киноиндустрии.

С 1961 года проводится Международный студенческий фестиваль ВГИК , который стал одной из авторитетных площадок для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства. В разные годы лауреатами фестиваля становились Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев и др.

В августе 2019 года за заслуги в развитии культуры и искусства коллективу Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова была объявлена благодарность президента РФ